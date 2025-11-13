Joburi în IT: O companie crypto face angajări la București

O companie austriacă de tehnologie pentru tranzacții crypto și investiții în acțiuni face angajări la biroul său de la București, într-o perioadă în care sectorul IT din România și din întreaga lume se confruntă cu disponibilizari de personal.

Bitpanda Technology Solutions, divizia B2B a platformei austriece Bitpanda, continuă să-și extindă operațiunile în România, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cu peste 50 de angajați și 15 roluri noi deschise – reprezentând o creștere estimată de aproape 40% față de vara acestui an – Tech Hub-ul din București joacă un rol cheie în construirea infrastructurii care susține parteneriatele companiei cu bănci și fintech-uri din Europa, Emiratele Arabe Unite, America Latină și regiunea Asia-Pacific.

„Tech Hub-ul nostru din București continuă să ofere rezultate și inovații remarcabile. România nu este doar o altă locație pentru noi – este un pilon al viziunii noastre de a construi o infrastructură de investiții sigură și reglementată la scară globală” - a spus Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO al Bitpanda Group.

Hubul de la București este condus de Rareș Huțanu (foto) în calitate de Branch Manager, un programator cu studii la Brașov și Viena, care lucrează la Bitpanda încă din 2017.

Bitpanda a creat în România și o echipă comercială pentru business-ul său de brokeraj de retail, condusă de Andrei Mavriș.

În ultimul an, Bitpanda Technology Solutions și-a extins infrastructura reglementată și rețeaua de parteneriate în Europa și nu numai, susținând instituții precum Raiffeisen, LBBW, N26 și altele, intrând în același timp și în regiuni noi, cum ar fi Emiratele Arabe Unite printr-un parteneriat cu RAKBANK, și LATAM cu Onda Finance.

„România a devenit un pilon al dezvoltării tehnologice globale a Bitpanda. Echipa noastră de aici construiește infrastructura de bază pentru mai mult de 30 de milioane de utilizatori finali din întreaga lume, dovedind că talentul românesc este esențial pentru inovarea fintech din Europa”, a declarat Rareș-Alexandru Huțanu, Head of Bitpanda Technology Solutions România.

Bitpanda a fost înființată la Viena, în 2014, de Eric Demuth, Paul Klanschek și Christian Trummer, fondatorii deținând și acum pachetul majoritar de acțiuni în firmă.

Compania este un broker european pentru criptomonede și alte active digitale. Pe lângă birourile sale din Viena, Bitpanda are birouri în Barcelona, Berlin, București, Dubai, Londra, Malta, Milano și Zurich.

Divizia Bitpanda Technology Solutions oferă instituțiilor financiare o infrastructură all-in-one sigură și scalabilă pentru active digitale. Prin soluțiile sale de tip Investment-as-a-Service și Custody Solutions, aceasta oferă acces la active tradiționale și la peste 700 de criptomonede, permițând băncilor.

Tehnologia Bitpanda B2B permite fintech-urilor și brokerilor să lanseze servicii de investiții.