Încă un oraș din România are acces la aplicația de ride-sharing Uber

Uber se lansează în Slatina de astăzi, 13 noiembrie 2025, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Odată cu această lansare, compania își extinde prezența în România la 32 de orașe: București, Brașov, Timișoara, Cluj, Iași, Constanța, Oradea, Craiova, Ploiești, Pitești, Galați, Brăila, Sibiu, Buzău, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Alba Iulia, Arad, Târgu Mureș, Baia Mare, Târgoviște, Suceava, Satu Mare, Botoșani, Tulcea, Focșani Bistrița și, acum, Târgu Jiu, Drobeta-Turnu Severin, Reșița, Slobozia și Slatina.

În Slatina, la fel ca în toate celelalte orașe din România în care este disponibilă aplicația, Uber colaborează exclusiv cu șoferi licențiați. Compania lansează serviciul UberX, cel mai popular serviciu al său, care oferă curse sigure și accesibile, cu timpi de așteptare reduși.

„Ne dorim să ne extindem constant prezența și să facem tehnologia noastră accesibilă pentru cât mai mulți oameni din România. Înțelegând importanța transportului urban eficient și modern, suntem bucuroși să aducem locuitorilor din Slatina o modalitate convenabilă și de încredere de a se deplasa prin oraș, prin simpla atingere a unui buton”, a declarat Ana Maria Borlovan, General Manager Uber Romania, Hungary, Croatia, Ukraine and The Czech Republic .

Aplicația include mai multe opțiuni de siguranță pentru pasageri, precum partajarea detaliilor cursei cu persoanele apropiate, verificarea prin cod PIN, înregistrarea audio, butoane de urgență și altele.