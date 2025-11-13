FOTO: Avioane Blue Air la preț de garsonieră. La ce vor fi folosite aeronavele companiei falimentare a lui Nelu Iordache

Pentru doar 45.000 de euro, poți cumpăra unul dintre avioanele Boeing 737 care au aparținut companiei Blue Air a lui Nelu Iordache, preluată de stat după ce a intrat în faliment.

Acesta a fost ultimul preț rezultat pe bucată, după ce un lot de trei aparate a fost vândut cu 140.000 de euro prin platforma de licitații azitis.com.

La vânzare au fost scoase doar carcasele avioanelor, pe care antreprenorii le vor transforma în hoteluri și restaurante.

„Vom mai vedea aeronave pe șoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane așteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Brașov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din țară. Mai avem listate pe platformă două avioane și două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special în zonele HoReCa și evenimente, motiv pentru care am programat deja licitațiile”, a declarat Flavius Drăghici, director de operațiuni azitis.com.

Platforma mai listează spre vânzare un cadru de aeronavă Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020.

Un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, este și el pe piață. Prețurile de pornire sunt de 10.750 respectiv 11.000 de euro.

De asemenea, mai sunt la vânzare două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcțiune, prețul de pornire fiind de 238.250 euro/bucata.

