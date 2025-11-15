Digi exclude posibilitatea de a vinde controlul afacerilor sale, dar explorează listarea minoritară pe bursă, în Spania

Compania de telecomunicații Digi, controlată de omul de afaceri orădean Zoltan Teszari (55 de ani), a precizat că explorează posibilitatea listării pe Bursa de la Madrid a unui pachet minoritar de acțiuni din subsidiara sa spaniolă, dar a exclus posibilitatea de a ceda controlul asupra vreunuia dintre business-urile sale.

Digi Communications a făcut aceste precizări în raportul său financiar pe primele 9 luni ale anului 2025, publicat recent la Bursa de Valori București. Anterior, presa spaniolă a scris că gigantul iberic Telefonica este interesat să cumpere Digi pentru 3,8 miliarde de euro.

„În conformitate cu strategia sa de a continua îmbunătățirea structurii de capital și a poziției de finanțare pe termen lung a filialelor sale, Grupul explorează în prezent o ofertă publică inițială („Oferta Publică Inițială”) pentru un pachet minoritar de acțiuni al DIGI Spain. O astfel de Ofertă Publică Inițială poate implica acțiuni existente și nou emise pentru a sprijini planurile de cheltuieli de capital ale DIGI Spain. Este anticipat ca acțiunile DIGI Spain să fie listate pe bursele de valori din Spania. DIGI Spain a numit consilieri în acest scop. Decizia Grupului de a continua cu orice astfel de tranzacție, precum și privind termenii și calendarul acesteia, va depinde de condițiile pieței și de alte considerații relevante.

Grupul nu are în prezent în vedere nicio tranzacție care ar duce la pierderea controlului asupra oricăreia dintre filialele sale principale, inclusiv DIGI Spain, și rămâne concentrat pe inițiative care vor spori crearea de valoare pe termen lung în cadrul Grupului” – a precizat compania românească de telecomunicații.

Pe lângă piața românească și spaniolă, Digi mai are subsidiare în Portugalia, Italia și Belgia. Compania românească a activat și în Ungaria, dar în anul 2021 a vândut business-ul de acolo la prețul de 624,98 milioane de euro, după 23 de ani de prezență pe piața ungară. Grupul maghiar de telecomunicații 4iG a cumpărat business-ul Digi din Ungaria.

Digi a avut venituri de 1,6 miliarde EUR în primele 9 luni ale anului 2025

Compania Digi Communications N.V., listată la Bursa de Valori București, raportează venituri consolidate (inclusiv venituri și alte câștiguri) de 561 milioane euro în trimestrul 3 al anului 2025, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului precedent. EBITDA ajustată pentru T3 2025 a crescut cu 6% comparativ cu T3 2024, ajungând la 188 milioane euro.

În perioada 1 ianuarie–30 septembrie 2025, Grupul a înregistrat venituri și alte câștiguri consolidate de 1,643 miliarde euro, în creștere cu 16% față de primele nouă luni din 2024, precum și o EBITDA ajustată de 527 milioane euro (+3% față de 9L 2024).

În T3 2025, Digi a continuat să crească pe întreg portofoliul de servicii, atingând 30,8 milioane de contracte generatoare de venituri (RGU) în România, Spania, Portugalia și Italia, reprezentând o creștere de 4,4 milioane RGU față de T3 2024 pe o bază absolută, cea mai mare creștere de până acum.

Segmentul de servicii de telefonie mobilă s-a remarcat ca principal generator de RGU în cadrul Grupului, reprezentând 49% din totalul clienților pe cele patru piețe. Menținând dinamica din trimestrele anterioare, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns în T3 2025 la 15,1 milioane RGU, în creștere cu 22%, incluzând clienții de telefonie mobilă din România, Spania, Italia și Portugalia.

În România, segmentul de servicii de telefonie mobilă a ajuns la 7,2 milioane RGU la finalul T3 2025, o evoluție pozitivă de 13% față de T3 2024. Serviciile de internet fix au crescut cu 6% în T3 2025 față de T3 2024, ajungând la 5 milioane RGU, în timp ce segmentul de televiziune cu plată (cablu și satelit) a înregistrat o creștere de 3% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, până la 6 milioane RGU. Împreună cu serviciile de telefonie fixă, numărul total de RGU pe piața din România a ajuns la 19 milioane clienți la finalul T3 2025, o creștere de 7% comparativ cu T3 2024.

Operațiunile din Spania au continuat evoluția pozitivă în T3 2025, numărul utilizatorilor de servicii fixe, internet și telefonie mobilă crescând cu 29% față de T3 2024, până la 10,3 milioane RGU. Numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 25% până la 7 milioane RGU, iar cel al utilizatorilor de internet fix cu 34% până la 2,4 milioane.

În Portugalia, Digi Communications a lansat operațiunile comerciale în urmă cu un an, în noiembrie 2024, oferind o gamă completă de servicii de telecomunicații – telefonie mobilă, internet prin fibră optică, televiziune cu plată și telefonie fixă. La finalul T3 2025, operațiunile din Portugalia totalizau 813 mii RGU, dintre care 443 mii erau utilizatori de servicii de telefonie mobilă și 150 mii utilizatori de servicii de internet fix.

În Italia, numărul utilizatorilor de servicii de telefonie mobilă a crescut cu 10% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 521 mii RGU la finalul T3 2025.

A atras 600 milioane EUR de la investitori, prin obligațiuni

La 29 octombrie 2025, Digi România S.A. a finalizat cu succes oferta de obligațiuni senior garantate în valoare de 600 milioane euro, cu scadența în 2031. Tranzacția a fost majorată față de suma anunțată inițial, de 500 milioane euro, ca urmare a cererii ridicate din partea investitorilor instituționali internaționali.

Fondurile obținute au fost utilizate pentru răscumpărarea integrală a obligațiunilor senior garantate de 400 milioane euro, scadente în 2028, pentru rambursarea parțială a unor facilități bancare și a unor datorii garantate pe termen scurt, precum și pentru susținerea operațiunilor și investițiilor curente. Obligațiunile de 400 milioane euro, cu scadența în 2028, au fost răscumpărate integral la 30 octombrie 2025.

Noile obligațiuni sunt listate pe lista oficială a Euronext Dublin și se tranzacționează pe piața sa reglementată.

