POLITEHNICA organizează cel mai mare târg universitar de joburi, la București și Pitești

Universitatea POLITEHNICA organizează la București (18-19 noiembrie) și Pitești (20-21 noiembrie) a VIII-a ediție a POLIJobs - cel mai mare târg universitar de joburi din țară.

Studenții și absolvenții vor avea astfel ocazia să studieze ofertele de angajare ale unor companii de top. În plus, acestea oferă posibilități de internship și colaborare pentru cei aflați la început de carieră sau pentru cei care caută noi perspective profesionale.

La edițiile anterioare, au participat 255 de firme, care au generat 2.650 de locuri de muncă.

Cei prezenți vor interacționa direct cu angajatorii, vor descoperi programe de burse, internshipuri și joburi în România și în străinătate și vor beneficia de consiliere profesională oferită de echipa biroului de plasare a forței de muncă POLIJobs.

„Este mai mult decât un târg de joburi, este o punte între universitate și piața muncii, între potențialul tinerilor și cerințele reale ale industriei. Politehnica București rămâne un actor strategic în formarea specialiștilor de mâine, iar succesul absolvenților noștri este dovada că performanța academică are impact direct în economie”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București.







