YouTube Music aniversează 10 ani de la lansare. Funcții noi în aplicația de streaming de muzică
Platforma de streaming de muzică a Google, YouTube Music, aniversează 10 ani de la apariție prin noi funcții pentru utilizatori.

YouTube Music spune că are peste 300 milioane de melodii în catalog, inclusiv remix-uri, înregistrări oficiale de studio, spectacole live și cover-uri. Totodată, platforma găzduiește peste 4 miliarde de playlist-uri create de utilizatori, dintre care aproape 2 miliarde (1,8 miliarde) disponibile în mod public.

Una din funcțiile noi din platformă este posibilitatea de a crea playlist-uri colaborative cu alți utilizatori, bazate pe gusturi muzicale comune. Listele „Taste Match” sunt actualizate automat zilnic în funcție de melodiile preferate ale tuturor colaboratorilor. Funcția este asemănătoare playlist-urilor „Blend” din Spotify.

Serviciul de streaming introduce, de asemenea, o integrare cu platforma Bandsintown, prin care utilizatorii pot vedea ce concerte live ale artiștilor pe care-i urmăresc au loc în viitorul apropiat. „De asemenea, adăugăm noi notificări pentru a vă anunța când sunt anunțate lansările viitoare ale artiștilor voștri preferați, apar produse noi sau sunt adăugate date de evenimente”, a scris YouTube.

Platforma de muzică va introduce, în curând, și posibilitatea de a partaja comentarii direct pe paginile albumelor sau ale playlist-urilor, iar utilizatorii vor primi insigne („Badges”) în cazul în care contribuie la reperele videoclipurilor muzicale (când acestea ajung la 100.000 / 1 milion / 1 miliard de vizualizări, de exemplu) sau pentru a arăta că sunt fani de top ai unui artist („Primul urmăritor”, „Cel mai bun ascultător” și altele).

YouTube Music s-a lansat pentru prima dată în anul 2015 ca o extensie a aplicației video YouTube pentru utilizatorii care foloseau aplicația ca player de muzică, odată cu introducerea abonamentului YouTube Premium (inițial YouTube Red). Serviciul de streaming propriu-zis s-a lansat în 2018 și în anul 2019 în România, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Aplicația a funcționat în același timp cu fostul serviciu Google Play Music pentru doi ani, până la închiderea platformei în 2020. Utilizatorii au putut să-și mute muzica achiziționată din Google Play în YouTube Music.

