Miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 16.00, WEBINAR pe StartupCafe: Fondurile UE pentru firme, prin Programul Tranziție Justă. LIVE VIDEO cu Răzvan Gălățan, consultant pentru accesare de finanțări

Firmele românești eligibile pot obține granturi IMM de până la 8 milioane EUR pe proiect, prin Programul Tranziție Justă, unele apeluri fiind deschise în prezent, iar altele în implementare. Antreprenorii IMM au ocazia să primească informații tehnice relevante despre aceste finanțări, de la consultantul Răzvan Gălățan, în cadrul webinarului StartupCafe programat, miercuri, 12 noiembrie 2025, de la ora 16.00, pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube StartupCafe, unde vă așteptăm și cu întrebări.

În prezent, antreprenorii IMM din județul Mureș și din localitățile hunedorene acoperite de Investiția Teritorială Integrată (ITI) Valea Jiului au la dispoziție apeluri de proiecte PTJ-IMM deschise.

În cadrul acestor apeluri relansate, bugetul disponobil este de 32.036.924,71 EUR (85% fonduri europene și 15% de la bugetul de stat). Acești bani sunt împărțiți astfel:

17.184.011,71 EUR pentru județul Mureș.

14.852.913 EUR pentru ITI Valea Jiului (orașele Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa și Uricani).

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) pot depune proiectele în perioada 1 noiembrie 2025, ora 11:00 - 28 februarie 2026, ora 23:30, în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

Apelul este de tip competitiv. În Valea Jiului, valoarea finanțării nerambursabile va fi între 300.000 euro și 5.000.000 euro pe proiect, iar în județul Mureș va putea ajunge până la 8 milioane EUR, sub formă de ajutor de minimis și ajutor de stat.

Descarcă de AICI Ghidul consolidat.

Alte apeluri similare din cele 6 județe eligibile pentru fondurile PTJ s-au finalizat.

Expertul Răzvan Gălățan, director operațional al companiei de consultanță Goodwill Consulting va veni cu explicații detaliate privind:

Eligibilitatea firmelor

Eligibilitatea cheltuielilor

Punctaj

Achiziții în implementare

Alte aspecte relevante

Vă invităm să adresați întrebări despre aceste finanțări pe Facebook și pe YouTube, în cadrul transmisiunii noastre live, de miercuri, 12 noiembrie, ora 16.00.