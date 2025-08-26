Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a susținut în ședința coaliției de guvernare de luni o nouă propunere pentru modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri, măsură menită să combată apariția „firmelor-fantomă”.

„Am susținut ieri, în ședința coaliției de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri și startup-uri - modificarea capitalului social minim pentru SRL-uri. În urma dezbaterii publice și a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii”, anunță ministrul Finanțelor.

Astfel:

În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei;

Companii cu venituri între 395.000 și 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei;

Iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei.

Conform ninistrului Nazare, pentru firmele nou-înființate, capitalul social minim pornește de la 500 lei, lucru care va oferi „mai multă flexibilitate și accesibilitate antreprenorilor la început de drum”.

„Odată cu creșterea activității, crește și capitalul social minim”, precizează el.

„Suma care va fi stabilită pentru a fi capital social, prin pachetul 2, să fie o sumă care să reprezinte realitățile economice ale României de astăzi și să crească responsabilizarea acestor companii, în principal în raport cu creditorii privați ai acestor companii, nu neapărat cu statul, dar bineînțeles că și statul își dorește companii care să fie capitalizate”, spune ministrul Finanțelor într-un videoclip postat pe pagina sa de Facebook.

Ministrul precizează că majorările de capital efectuate până la 31 decembrie 2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea privește doar capitalul social, anunță Alexandru Nazare.

„Mulți dintre dumneavoastră ați întrebat, pe bună dreptate: de ce această măsură? Azi, în România, poți înființa o firmă cu 1 leu capital social. Aceastǎ sumǎ modicǎ a avut rolul inițial de a susține start-up-urile, dar a generat si efecte negative: apariția a numeroase firme-fantomă. Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de SRL-uri. Ceea ce s-a și întâmplat, ducând la apariția generalizată a fenomenului de firme - fantomă: companii fără activitate economică reală, folosite pentru a acumula datorii către parteneri și către stat, după care dispar. Multe dintre ele fac parte din rețele de fraudă de tip carusel TVA sau din mecanisme prin care se ascund adevărații beneficiari ai unor tranzacții ilegale”, susține ministrul.

El spune că aceste firme creează pagube uriașe: companiile corecte sunt păgubite de parteneri fictivi - firme care existǎ doar pe hârtie, iar statul pierde miliarde de lei din taxe și impozite neîncasate.

Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. În plus, susține el, rețelele de firme-fantomă vor ieși la suprafață sau se vor închide: cei corecți vor crește capitalul, iar cei care dețin sute de firme și nu vor depune vor fi astfel filtrați

Totodată, „proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”.

„Pentru antreprenorii corecți, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuși drept capital social pot fi folosiți pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăți) - important de subliniat că nu sunt bani blocați. În același timp, mǎsura contribuie la reducerea drasticǎ a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât și statul”, mai anunță Nazare.

Ministrul Finanțelor atrage atenția că România impune unul dintre cele mai mici capitaluri sociale la înființarea unui SRL, în comparație cu alte state europene.

„În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR). Există și țări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă și nici deficitul bugetar record al României - cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare”, conform ministrului Finanțelor.

---

