Programul Rabla va continua în 2026, susține premierul. Ce le-a spus reprezentanților industriei auto despre eliminarea IMCA

Programul Rabla va continua și în 2026, dar o intensitate „semnificativ mai redusă”, iar „finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției naționale”, a explicat premierul Ilie Bolojan luni, la o întâlnire cu reprezentanții industriei auto din România.

Reprezentanții Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) i-au solicitat luni premierului, la Palatul Victoria, eliminarea, începând cu anul 2026, a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), considerat discriminatoriu, precum și conceperea bugetului pentru anul viitor fără includerea acestei taxe.

„Premierul și-a exprimat disponibilitatea de a analiza reducerea acestui impozit, în anumite condiții, subliniind însă că o astfel de măsură nu poate fi aplicată exclusiv industriei auto, ci trebuie să vizeze întreaga economie”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Reprezentanții ACAROM au mai discutat cu premierul despre costul energiei electrice, programul Rabla, plafonarea prețului la energie, taxa de cogenerare, salarizarea angajaților și aplicarea Codului muncii.

În ceea ce privește programul Rabla, ACAROM a solicitat reluarea acestuia, având în vedere pierderile înregistrate în acest an ca urmare a limitării programului guvernamental. Aceștia au arătat că reducerea numărului de autovehicule finanțate prin program, de la 30.000 în 2024 la 19.000 în 2025, ar putea genera riscul pierderii a aproximativ 5.000 de locuri de muncă în această industrie.

Premierul a explicat că programul Rabla va continua, însă „la o intensitate semnificativ mai redusă, iar finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției naționale”. În plus, o decizie privind programul urmează să fie luate după adoptarea bugetului pe anul 2026, conform comunicatului. Totodată, deciziile vor fi discutate cu partenerii din industria auto înainte de implementare, a dat asigurări Bolojan.

Acesta a precizat că limitarea programului este determinată atât de faptul că România și-a îndeplinit indicatorii asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și de constrângerile bugetare.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat luna trecută la Digi24 că o decizie privind Programul Rabla pentru 2026 va fi luată în decembrie, după ce se va stabili bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul viitor, conform News.ro.

„Pentru anul viitor, decizia va fi luată în următoarea lună, când vom negocia bugetul. Dacă vor exista bani, vom pune acest program. Dacă nu vor mai exista bani pentru anul viitor din bugetul AFM, din păcate, nu se va mai finanţa proiectul. Când vom avea bugetul AFM, ceea ce se va întâmpla maxim într-o lună de zile de acum încolo, vom şti exact dacă mai sunt banii necesari şi pentru Rabla”, a declarat ea.

Printre altele, reprezentanții ACAROM au solicitat elaborarea unei foi de parcurs pentru diminuarea costurilor energiei în perioada 2026–2030. Premierul a explicat că reducerea prețurilor la energia electrică va fi posibilă pe măsură ce vor crește capacitățile de producție la nivel național.

Referitor la majorarea taxei de cogenerare, semnalată de industria auto, Ilie Bolojan a spus că va solicita verificări pentru a clarifica contextul în care această taxă a fost majorată.