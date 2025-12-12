Venituri din arendă 2025: Ghid ANAF pentru persoanele fizice

ANAF a realizat acum și un ghid în format PDF privind veniturile obținute în 2025 de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

Documentul publicat pe site-ul Fiscului cuprinde situații frecvente în ceea ce privește obținerea de astfel de venituri (arendarea de bunuri agricole cum ar fi: terenurile cu destinație agricolă, și anume terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și duzi, pășunile împădurite etc).

Totodată, ghidul ANAF conține și informații despre obligațiile fiscale ale plătitorilor de venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.

Potrivit ANAF, contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute. Arendașul trebuie să depună un exemplar al contractului la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate, pentru a fi înregistrat într-un registru special ținut de secretarul consiliului local.

Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, câte un exemplar al contractului se depune la fiecare consiliu local în a cărui rază teritorială sunt situate bunurile arendate, explică Fiscul.

Venitul net din arendă se stabilește la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut. Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reținere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plății venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Impozitul astfel calculat se reține și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Plătitorii de venituri din arendă au obligația să completeze și să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile, formularul 112 - Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, în care declară impozitul pe veniturile din arendă calculat și reținut.

Formularul 112 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Semnarea declarației se realizează prin utilizarea certificatului calificat, eliberat în condițiile Legii nr.214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

Plătitorii de venituri din arendă nu au obligația completării și depunerii Declarației informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit – formular 205.

Persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru aceste venituri.

Accesează și descarcă Ghidul ANAF complet privind veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal.