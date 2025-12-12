Lista cu activități pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, revizuită conform CAEN Rev. 3 (proiect)

Ministerul Finanțelor a pus vineri în transparență un proiect de Ordin pentru revizuirea Nomenclatorului activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, conform CAEN Rev. 3.

Amintim că de la 1 ianuarie 2025, a început oficial procesul de actualizare a codurilor de clasificare a activităților din economia națională, de la CAEN Rev. 2 la CAEN Rev. 3.

Având în vedere că actualizarea codurilor implică detalierea sau agregarea claselor CAEN, după caz, proiectul de Ordin asigură o implementare uniformă și clară a modificărilor aduse, respectiv revizuirea codurilor CAEN conform Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

Necesitatea revizuirii a fost determinată de schimbarea structurilor economice și tehnologiilor noi care au generat noi activități (cu titlu exemplificativ: Activități ale unităților mobile de alimentație, Comerţ cu suporturi înregistrate/ Comerţ cu suporturi înregistrate audio video, Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video, Activităţi ale centrelor spa, saunelor şi băilor de abur ) care nu se regăsesc în Nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, precum și dispariția unor activități (cu titlu exemplificativ: Comerț cu casete audio- video CD și DVD, Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate).

De asemenea, pentru anumite poziții din nomenclator, există necesitatea revizuirii atât a activităților, cât și a codurilor CAEN-rev.2, întrucât activitățile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, nu sunt reflectate/nu le corespund activitățile din Clasificarea activităților din economia națională, CAEN-rev.3.

Totodată, se propune abrogarea alin.(2) al art. 2 în vederea clarificării și aplicării unitare cu privire la modalitatea de stabilire a normelor anuale de venit pentru activitățile independente pentru fiecare tip de activitate din coloana nr. 2. Astfel, în situația în care la o poziție corespunzătoare coloanei nr. 2 din nomenclator se regăsesc mai multe activități, normele de venit se stabilesc pentru activitatea menționată în coloana nr.2 și nu pe fiecare cod CAEN, corespunzător fiecărei activități.

De asemenea, în coloanele nr. 3 și 4 sunt evidențiate, cu titlu exemplificativ, coduri CAEN care să reflecte activitățile de la coloana nr.2.

Vezi nomenclatorul activităţilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activităţi desfăşurate de contribuabilii care realizează venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii.

De ce este necesară revizuirea

Ministerul Finanțelor elaborează nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor, în conformitate cu activitățile din Clasificarea activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin ordin al președintelui INS.

Actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3 se realizează treptat pe măsura formulării unei cereri de înregistrare ce privește actualizarea obiectului de activitate sau odată cu înregistrarea unei alte mențiuni în registrul comerțului, oricare ar fi obiectul acesteia.

Până la data actualizării obiectului de activitate, profesioniștii continuă să desfăşoare aceeaşi activitate, cu menținerea valabilității certificatelor de înregistrare și a certificatelor constatatoare emise de oficiile registrului comerțului, ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării sau desfășurării activității.

Pentru a reflecta faptul că actualizarea codurilor presupune un proces de adaptare din partea persoanelor fizice și juridice ce își definesc obiectul de activitate utilizând codurile CAEN, dar și în același timp, un demers de consolidare a capacității administrative a instituțiilor publice pentru gestionarea modificărilor operate în structura CAEN în Hotărârea Guvernului nr. 284/2025 s-a prevăzut o perioadă de implementare de 18 luni, perioadă în care ambele versiuni sunt recunoscute și acceptate.

Totodată, schimbarea structurilor economice și tehnologiile noi generează activități noi ce trebuie reflectate și în activitățile independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit.