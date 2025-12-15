Legea care prevede anumite măsuri fiscale - de la majorarea impozitelor pentru locuințe și autoturisme, a taxei pe câștigurile din tranzacțiile cu criptomonede, precum și introducerea așa-numitei „taxe Temu” și alte modificări cu impact asupra firmelor-, inclusă în cel de-al doilea pachet de reformă al Guvernului, a fost promulgată luni de președinte și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Legea nr. 239/2025, care include mai multe prevederi aplicabile firmelor. Pentru a se putea aplica, actul normativ trebuie publicat în Monitorul Oficial.

Pachetul 2 de măsuri: LISTA noilor taxe ce urmează să intre în vigoare

Capital social minim de 500 lei pentru înființarea SRL: De la data intrării în vigoare legii, valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, respectiv în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei. În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei.

De la data intrării în vigoare legii, valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, respectiv în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei. În cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei. Noutăți privind dividendele: Legea introduce restricții privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi către acționari sau persoane afiliate, stabilind inclusiv sancțiuni și răspundere solidară în cazul nerespectării acestora.

Legea introduce restricții privind distribuirea dividendelor și acordarea de împrumuturi către acționari sau persoane afiliate, stabilind inclusiv sancțiuni și răspundere solidară în cazul nerespectării acestora. Creșterea impozitului pe tranzacții crypto, de la 10% la 16% : Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei;

: Câştigul sub nivelul 200 lei/tranzacție nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei; Obligația firmelor de a deține cont bancar: Firmele au obligația să deţină un cont de plăţi în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului. Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum şaizeci de zile lucrătoare de la data înființării.

Firmele au obligația să deţină un cont de plăţi în România sau la o unitate a Trezoreriei Statului. Pentru persoanele juridice nou-înfiinţate, deschiderea contului se realizează într-un termen de maximum şaizeci de zile lucrătoare de la data înființării. Obligația de a accepta plata cu cardurile de debit , credit sau preplătite, prin terminale POS și/sau alte soluții moderne de plată, inclusiv aplicații pentru plăți electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate într-un an. În prezent, această obligație revine doar la depășirea plafonului de 50.000 de lei.

, credit sau preplătite, prin terminale POS și/sau alte soluții moderne de plată, inclusiv aplicații pentru plăți electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate într-un an. În prezent, această obligație revine doar la depășirea plafonului de 50.000 de lei. Se introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme non-UE, precum Temu sau Shein.

pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme non-UE, precum Temu sau Shein. Cesiunea părților sociale ale asociatului unei societăți cu răspundere limitată care deține controlul societății este opozabilă organului fiscal central în anumite condiții (ex.: în termen de 15 zile de la data cesiunii, cedentul, cesionarul sau societatea notifică organului fiscal central actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați; la înregistrarea cesiunii în registrul comerțului dacă societatea înregistrează obligații fiscale restante, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, se prezintă dovada acordului organului fiscal cu privire la constituirea de garanții).

ale asociatului unei societăți cu răspundere limitată care deține controlul societății este opozabilă organului fiscal central în anumite condiții (ex.: în termen de 15 zile de la data cesiunii, cedentul, cesionarul sau societatea notifică organului fiscal central actul de transmitere a părților sociale și actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociați; la înregistrarea cesiunii în registrul comerțului dacă societatea înregistrează obligații fiscale restante, precum și alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării, se prezintă dovada acordului organului fiscal cu privire la constituirea de garanții). Munca la negru: Amenzi mai drastice pentru angajatori: Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 1 milion lei.

Amenzi mai drastice pentru angajatori: Primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă se sancționează cu amendă de 40.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 1 milion lei. Instituirea sistemului național integrat de gestionare în scop fiscal a datelor și informațiilor despre bunurile imobile din România, denumit Sistemul RO e-Proprietate .

sistemului național integrat de gestionare în scop fiscal a datelor și informațiilor despre bunurile imobile din România, denumit . Impozit pe profit: Limitarea cheltuielilor deductibile cu drepturile de proprietate intelectuală, management și consultanță pentru multinaționalele care nu se încadrează la IMCA, în timp ce firmele care datorează IMCA, cu cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, nu sunt vizate de aceste noutăți.

Limitarea cheltuielilor deductibile cu drepturile de proprietate intelectuală, management și consultanță pentru multinaționalele care nu se încadrează la IMCA, în timp ce firmele care datorează IMCA, cu cifră de afaceri anuală de peste 50 de milioane de euro, nu sunt vizate de aceste noutăți. Activități independente: Creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente. În categoria veniturilor din activități independente se cuprind și cele realizate de contribuabilii care obțin venituri din prestarea de servicii de cazare, precum și veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuințe proprietate personală.

Creșterea bazei de calcul a CASS la 72 de salarii minime brute pe țară pentru veniturile din activități independente. În categoria veniturilor din activități independente se cuprind și cele realizate de contribuabilii care obțin venituri din prestarea de servicii de cazare, precum și veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuințe proprietate personală. Pentru veniturile sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate, se impun prin reţinere la sursă: a) în cazul titlurilor de valoare: (i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii; (ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii; b) în cazul operaţiunilor cu instrumente financiare derivate: (i) prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deţinute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii; (ii) prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din efectuarea de operaţiuni cu instrumente financiare derivate deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii.

Printre alte măsuri care urmează să intre în vigoare se numără majorarea impozitelor pe locuințe și pe autovehicule. De asemenea, vor fi introduse noi criterii pe baza cărora firmele vor putea fi declarate inactive, cum ar fi lipsa unui cont de plăți în România sau un cont deschis la o unitate a Trezoreriei Statului sau nedepunerea situațiilor financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal pentru depunerea acestora.

Totodată, apar noi reguli în privința eșalonării la plată. De exemplu, eșalonările clasice la plată vor fi condiționate de prezentarea unui contract de fideiusiune. În plus, vor putea beneficia de eșalonarea simplificată doar persoanele juridice care au fost înființate cu minimum 12 luni înainte de depunerea cererii.

Eșalonarea la plată se acordă pentru:

a) obligațiile fiscale principale și accesorii ale persoanelor fizice în sumă totală cuprinse între 500 – 100.000 lei;

b) obligațiile fiscale principale și accesorii ale asocierilor fără personalitate juridică în sumă totală cuprinse între 2.000 – 100.000 lei;

c) obligațiile fiscale principale și accesorii ale persoanelor juridice în sumă totală cuprinse între 5.000 – 400.000 lei.

Amintim că ăptămâna trecută, Curtea Constituțională (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative formulată de AUR.

Pe 18 noiembrie Parlamentul a adoptat acest proiect, parte a celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care conține numeroase schimbări relevante pentru mediul de afaceri. Documentul fusese retrimis Legislativului după ce a fost identificată o problemă de constituționalitate.

AUR, S.O.S România și POT au atacat legea la CCR după ce Guvernul își asumase răspunderea în Parlament pe aceasta, în data de 1 septembrie.

Problema de neconstituționalitate viza introducerea obligativității testelor poligraf pentru angajații ANAF, ai Autorității Vamale Române și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

Pentru a se conforma, Guvernul a modificat actul normativ și a făcut, totodată, o actualizare: termenul de aplicare a taxei de 25 de lei pentru coletele sub 150 de euro comandate de pe platforme din afara UE, precum Temu sau Shein va fi 1 ianuarie 2026, în loc de 1 noiembrie 2025, termen prevăzut în proiectul inițial.

Ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat ca termen final de judecată pentru contestația privind legea fiscală data de 10 decembrie 2025. Acum, legea tocmai a fost promulgată.