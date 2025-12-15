Skip to content

Taxe

Programul Rabla va continua în 2026, susține premierul. Ce le-a spus reprezentanților industriei auto despre eliminarea IMCA

Baterie auto-imagine generica

Bistrița: Fabrica de baterii Rombat și compania mamă, amendate cu 20 milioane EUR de Comisia Europeană, pentru participarea la un cartel

Noi percheziții DNA la firme de transport alternativ, pentru posibilă evaziune fiscală de 24 milioane lei

casa marcat-dreamstime

Casele de marcat clasice conectate la ANAF, înlocuite cu o aplicație software. Cum ar funcționa și ce ar trebui să știe antreprenorii 

Lista cu activități pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, revizuită conform CAEN Rev. 3 (proiect)

taxe

Pachetul 2 de măsuri: Modificări fiscale ce urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 și recomandări pentru firmele din România

crypto-bani-lei-dreamstime

OFICIAL Platformele crypto, obligate să raporteze anual la ANAF informații despre tranzacțiile utilizatorilor, începând cu 2026. Amenzi și alte informații 

Transport alternativ: Controale masive ANAF în toată țara. Amenzi de sute de mii de EUR date unor firme de ridesharing. Ce avertizează Fiscul