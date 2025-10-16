Skip to content

VIDEO Chinezii de la Honor pregătesc un telefon cu un braț robotic pentru cameră. Când și unde va fi prezentat

Honor Robot Phone
Honor Robot Phone Sursă: HONOR / YouTube

Brandul chinezesc de electronice Honor, care s-a desprins din Huawei, a prezentat un nou model de telefon, Robot Phone, care are un braț robotic pentru cameră.

Nu au fost prezentate multe detalii despre Honor Robot Phone, dar compania spune că dispozitivul combină inteligența multimodală AI, funcționalități robotice și capabilități avansate de imagine, potrivit unui comunicat.

Din videoclipul teaser postat de Honor pe YouTube, se poate înțelege că brațul robotic va mișca modulul de cameră în funcție de situație, cel mai probabil cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a face poze și a filma.

Brațul robotic seamănă cu un dispozitiv de timp „gimbal”, folosit pentru stabilizarea camerelor și telefoanelor folosite în capturarea de imagini și videoclipuri.

Telefonul va fi prezentat mai pe larg în cadrul evenimentului MWC de anul viitor, care are loc la Barcelona, potrivit datelor de pe site-ul oficial.

  • Urmăriți videoclipul de prezentare mai jos:

