Business CheckIn. Anda a lăsat jobul din multinațională și a început acum 13 ani, cu doar 100 de lei, propria afacere

În 2012, Anda Constantin a pornit Brățara Succesului, o afacere de bijuterii lansată cu doar 100 de lei. Totul a început cu un șnur roșu, purtat ca o ancoră personală menită să amintească purtătorului să-și urmărească obiectivele. De la această idee simplă, Anda a dezvoltat un atelier de creație în care bijuteriile sunt nu numai estetice, ci încărcate de semnificație. În centrul brandului său se află atenția la detalii, originalitatea și respectul, valori pe care antreprenoarea, cu formare în psihologie, le pune în practică în fiecare creație.

Pe măsură ce afacerea a evoluat, Anda a extins gama de bijuterii, trecând la creații personalizate. Dorința de a-și perfecționa constant abilitățile antreprenoriale a determinat-o să participe la programele BT Stup, care i-au oferit atât cunoștințe de management, marketing și fidelizarea clienților, cât și oportunitatea de a interacționa cu alți antreprenori.

Pentru ea, experiența a devenit un adevărat „laborator”: un spațiu în care a putut observa cum ceilalți gestionează provocările, rezolvă problemele și își păstrează energia creativă în cadrul propriilor afaceri.

„Profesorii sunt foarte calificați și chiar îți dau informații foarte utile în creșterea unui business”, a spus antreprenoarea.

Banca Transilvania susține în mod constant antreprenoriatul în România, oferind sprijin și resurse practice pentru cei care își dezvoltă ideile de afaceri, indiferent de etapa în care se află business-ul lor.

BT Stup funcționează ca un adevărat hub pentru antreprenori, accesibil atât fizic, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, București, cât și în mediul online. Aici, antreprenorii beneficiază de consultanță personalizată și de sprijin constant din partea echipei și a partenerilor Băncii Transilvania, conceput pentru a-i ajuta să-și dezvolte și să-și consolideze afacerile.

La BT Stup întreprinzătorii găsesc într-un singur tot ce le trebuie pentru a-și transforma ideile în afaceri funcționale: de la servicii de înființare a firmei și soluții de facturare și comerț online, la semnătură electronică, fotografie de produs și multe alte servicii care le ușurează munca de zi cu zi.

Business CheckIn. Brățara Succesului, afacere românească cu bijuterii

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Anda Constantin: Sunt Anda Constantin, am 40 de ani, sunt psiholog de meserie și am pornit în 2012 business-ul Brățara Succesului. Este un business menit să ajute oamenii să își îndeplinească scopurile cu ajutorul unei ancore: o brățară pe care să o țină tot timpul la mână și, văzând-o permanent, să-și aducă aminte că și-au propus să facă ceva. Evident că un scop fără plan nu există, dar ideea a fost să rămână oamenii focusați pe obiectivul respectiv.

Am îmbinat partea de artă cu partea de psihologie: șnurul are patru culori – negru, roșu, mov și verde – iar în funcție de scopul avut, puteai purta șnurul respectiv. Apoi, lucrurile au evoluat pentru că oamenii au început să prindă încredere în mine.

Eu am început cu bijuterii din metal, pe care le luam din Dragonul Roșu, din China, și le vindeam la târguri de produse handmade. În același timp, eram activă și în partea de online, unde am început de foarte mult timp, am avut chiar și un blog. Apoi, pentru că am tot mers la târguri, am luat legătura cu mulți oameni, care au început să-mi ceară și inele, și cercei, și toate tipurile de bijuterii.

Așa am dezvoltat ușor, ușor, partea de bijuterii din argint. Apoi, mi-am dat seama că oamenii își doresc mai mult decât o bijuterie: vor să fie și bijuterii personalizate.

Foto: Anda Constantin

În 2015 am făcut o investiție. Mi-am cumpărat un aparat de gravat, pe care am dat la vremea respectivă 10.000 de euro, iar creditul l-am accesat chiar de la Banca Transilvania.

Cred că a fost cea mai bună investiție pe care am făcut-o la momentul respectiv. Creditul, evident, l-am achitat mai repede pentru că a fost un serviciu care a prins foarte bine la momentul respectiv, fiind și foarte puțini pe piață care făceam treaba asta.

După ce am început să fac partea de personalizare cu texte și poze, mi-am dat seama că vreau să le personalizez și mai mult, iar acum fac și bijuterii la comandă. Astfel, dacă, cineva e pasionat de înot, de exemplu, și eu nu am pe stoc o bijuterie cu o astfel de tematică, o putem personaliza de la zero.

Acum, atelierul meu e mult mai bine dezvoltat. În prezent mă ajută mai multe persoane, la partea de vânzare am pe cineva, însă la târgurile care sunt de obicei în weekend merg întotdeauna eu pentru că știu mai bine business-ul și afacerea. La târgurile de Crăciun și de Mărțișor am pe cineva tot timpul la vânzare. Aceste târguri durează o lună și, de obicei, sunt în mall-uri.

Foto: Anda Constantin

Pentru târgul de Crăciun, care începe în noiembrie, mă pregătesc din septembrie. Fac ce pot în atelier, însă colaborez și cu alte ateliere partenere pentru că nu fac față cu producția. Înainte aveam oameni în atelier, însă acum nu mai am. Dacă le fac, le fac eu și, dacă am mai multe produse, colaborez cu ateliere partenere care pot face mai multe bucăți, de exemplu, dintr-un produs. Eu nu fac bijuteria finală, de exemplu, în atelier, ci fac pandantive pe care ulterior le asamblez. Practic, cu atelierele partenere colaborez pe partea de „bucățele”, nu pentru bijuteria finală.

Inelele nu le pot face pe bucăți, așa că mi le fac ei în ateliere. În plus, ei pot avea și aparatură mult mai bună față de cea pe care o am eu.

Eu am investit în atelierul meu pentru că voiam să fac prototip, întrucât îmi place foarte mult să fac bijuterii, să le creez. De aceea, uneori nu am toată aparatura necesară și colaborez cu alte persoane care pot pune în practică ideea pe care o am eu. Ca promovare, merg foarte mult pe partea de recomandări și pe târguri. Este vorba despre târgurile de produse handmade la care particip, care pot fi târguri de două zile în timpul anului și de Crăciun și de Mărțișor, câte o lună, în mall.

Foto: Anda Constantin

Cele mai intense perioade sunt de Crăciun și de Mărțișor, în decembrie și martie. Atunci am cele mai multe vânzări, pentru că, de exemplu, de Crăciun oamenii vor să facă cadouri, iar bijuteriile pe care eu le fac sunt foarte atente la calitate și la cum sunt lucrate.

Pentru mine e foarte important să fie bijuteria impecabilă. Vreau să vând bijuterii perfecte, tocmai de aceea, într-un fel sau altul, îmi e foarte greu să angajez oameni în atelier, pentru că eu sunt perfecționistă cu o bijuterie și trebuie să fie cât mai durabilă și să arate foarte bine. Drept pentru care, dacă eu sunt atât de atentă la detaliile acestea, oamenii, normal, că vor să cumpere bijuteriile mai mult de Crăciun, să le facă cadou.

În restul anului merg la evenimente, la târguri, dar nu se compară cu încasările pe care le am de Crăciun, iar de Mărțișor am firme cu care lucrez.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Anda Constantin: Încă din 2012 am aceiași clienți. Merg foarte mult pe fidelizarea clienților, care sunt încă de când am pornit business-ul. Au purtat bijuterii din metal și acum poartă din argint, argint suflat cu aur.

La momentul respectiv făceam bijuterii, pandantive cu ursuleți, cu iepurași și cu șnur negru, roșu sau verde. De la șnurul roșu am pornit business-ul. Am pornit afacerea cu 100 de lei. Am avut un 2011 de pomină: aveam trei job-uri pe care le-am tot schimbat, lucram în multinaționale.

Am lucrat mai întâi în resurse umane și, după aceea, pe parte de vânzări. Pe 14 decembrie 2011, am rămas fără job și aveam 440 de lei în buzunar. Și am zis: OK, câți bani pot să pierd din aceștia? 100 de lei! Cu 100 de lei îmi pornesc business-ul.

Foto: Anda Constantin

Pe 9 ianuarie 2012, mi-am pornit business-ul, Brățara Succesului. Pot spune că a fost chiar un succes de la început și, ușor, ușor, nici prin cap nu mi-a mai trecut să mă mai angajez.

Nici nu mai voiam, pentru că pentru mine antreprenoriatul înseamnă libertatea de a fi și de a avea un program pe care mi-l fac cum vreau eu, deși ca antreprenor ai anumite momente în care simți că nu ai libertate. Depinde de fiecare cum îi place, de fapt, să-și gestioneze business-ul și viața, fiindcă pentru mine business-ul nu înseamnă viața mea.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat?

Anda Constantin: Am învățat și de la oamenii pe care i-am întâlnit la Stup, care sunt antreprenori, că tot timpul ești într-un carusel și că, într-adevăr, sunt și momente mai proaste și momente mai bune, dar momentele proaste te ajută, practic, să mergi mai departe.

Nu pot să zic că e un sfat anume. Am 10 biblioteci de cărți citite. Eu, ca să pot să merg mai departe, mă autoeduc. Citesc foarte multă psihologie și dezvoltare personală, lucrez foarte mult cu mine. Nu pot să zic că sunt sfaturi care au venit din exterior.

Evident că urmăresc oameni din afară sau din România care poate au business-uri. Merg în locuri unde sunt antreprenori și văd cum pun ei probleme, care sunt emoțiile prin care ei trec atunci când le scad vânzările sau nu mai sunt relevanți. Cumva încerc să fac un „interviu” și să cunosc mulți oameni care au business-uri pentru a vedea ce e în interiorul lor. Astfel, atunci când îmi vin niște emoții și vreau să renunț, fiindcă mă satur sau mai știu eu ce, îmi dau seama că nu sunt singura care are emoțiile acestea și cumva pot gestiona pragul acela.

Foto: Anda Constantin

Sunt foarte curioasă cum gestionează oamenii pragurile. Ideea este că în orice afacere contează cât investești în ea emoțional. Soluții există pentru tot.

Dacă ți-ai setat un prag financiar de 30.000 de euro pe lună și tu nu ai reușit să atingi pragul respectiv, intervine frustrarea. Când începi să te frustrezi, mintea, de fapt, nu mai este creativă și nu mai creează soluțiile. De aceea oamenilor li se pare greu.

Nu-ți mai seta un prag financiar, pentru că dacă nu reușești să ajungi la pragul respectiv, clachezi.

Am întâlnit foarte mulți oameni de genul acesta la târgurile de handmade. Sunt foarte mulți, mai ales în domeniul creativ.

Eu am mai avut un business, o clătitărie, când aveam 22 de ani. Îmi mergea foarte bine și am zis: sunt aptă să-mi fac un business, fiindcă mi se părea că lucrurile sunt așa: ieși din casă și îți vin banii. Acesta era flow-ul meu și se pare că n-am avut un business-plan.

Nu știam cu ce se mănâncă, nu făcusem așa ceva și am pierdut bani. Ulterior, mi-am propus în felul următor: e clar că lucrurile nu merg așa cu o afacere. Așa că m-am angajat în multinaționale unde am învățat partea de administrativ, contabilitate, resurse umane.

M-am angajat pe resurse umane, tocmai pentru că un job în resurse umane este un job cheie, iar tu ai controlul, oarecum, știi ceva din toate departamentele. Am zis că trebuie să învăț mai întâi ca să pot să am un business sănătos, să pot să-mi dau seama dacă merge, fiindcă mă arunc cu capul înainte, ca la 22 de ani, nu fac nimic, nu o să am niciodată un business bun.

M-am angajat pe resurse umane la o firmă, apoi nu mi-a mai plăcut domeniul și am trecut pe vânzări și zona de marketing pentru a putea învăța cât mai multe. După ce am învățat de la alte multinaționale, atunci mi-am făcut business-ul.

Eram deja pregătită și cu tot ce înseamnă partea de contabilitate, știam să o fac. Am vrut să văd exact cum funcționează un business ca să pot să-l duc mai departe.

Foto: Anda Constantin

La BT Stup, când am făcut cursul de antreprenoriat, ne-au învățat și partea de contabilitate. Nu știam să mă uit la o balanță și la un bilanț, am învățat despre stocuri, despre cum ții banii blocați, cashflow.

Într-o afacere, dacă te arunci cu capul înainte și nu cunoști lucruri, nu știu cât succes vei avea. Să ai o afacere implică o responsabilitate cumva mai mare, trebuie să urmărești ca totul să fie legal.

Oamenii consideră că să ai un business e „wow”, ai libertate, dar nu este așa. Dacă îți place incertitudinea, atunci îți faci un business. Dacă ai o putere mare de adaptare, îți faci un business, altfel nu ai ce să cauți într-o afacere.

Pentru mine e foarte important talentul fiecărui om. Eu sunt specializată în psihologie și, din acest motiv, consider că trebuie să-ți găsești trei calități și apoi să le folosești.

Eu, de exemplu, sunt foarte creativă. Cu cât sunt mai relaxată, am creierul mai relaxat și fac și lucruri pentru mine, să călătoresc, de exemplu, cu atât sunt mai creativă și business-ul merge mai bine.

Astfel, antreprenorilor le recomand să se dezvolte mai întâi pe ei, să se uite la ei, în interiorul lor, în sufletul lor. Viața nu înseamnă numai bani, ci bucuria de a fi și de a trăi.

Foto: Anda Constantin

Atunci când ajungi la nivelul acesta, înseamnă că ai un business bun.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Anda Constantin: Originalitatea și respectul. Originalitate, pentru că eu fac designul bijuteriilor, și respect, pentru că îmi respect foarte mult clienții atunci când își cumpără o bijuterie de la mine. De exemplu, la brățările cu șnur, le ofer schimbarea gratuită pe viață a șnurului.

Eu, având partea de atelier, le spun clientelor: purtați-le tot timpul, o singură grijă aveți, să le purtați. De restul mă ocup eu, fiindcă eu știu cu bijuteriile. Dacă s-a rupt ceva, ai venit și ți-am refăcut bijuteria.

Bijuteriile se întrețin, în general, pentru că le mai zgârii. În atelier ele pot fi șlefuite, le pot spăla, curăța, astfel încât clientele pot pleca cu bijuteria exact cum au cumpărat-o. Consider că vânzările înseamnă energie și fiecare business are propriii clienți. Eu nu concurez cu nimeni în afară de mina, cu energia mea și cu oamenii pe care vreau să-i adun în jurul meu.

Foto: Anda Constantin

Eu nu vând oricui. La mine pot să vină oameni cărora nu vreau să le vând, de exemplu. Nu vreau să poarte bijuteriile mele. Eu nu am concurența în minte, nu concurez cu nimeni în afară de mine.

Iubesc ce fac, pentru mine e o pasiune. E clar că și eu îmi doresc să vând, pentru că banii aceia mă ajută să-mi mențin pasiunea, cumva. E clar că asta îmi doresc, doar că eu fac bijuterii de suflet, pentru sufletul femeilor, să spună ceva despre ele.

Fac toate bijuteriile cu semnificație. În ceea ce privește planurile, vrea să păstrez Brățara Succesului doar pe atelierul de creație, și mai am încă un business, Aroda. De acolo e talentul meu de designer, să zic așa. Îmi propun să despart Brățara Succesului de Aroda.

Foto: Anda Constantin

Aroda este, practic, rodul muncii de la Brățara Succesului. Am multe treburi în atelier, lucrez și cu companii mari. În atelier nu fac numai bijuterii pentru persoane fizice, am multe colaborări pe partea juridică, unde fac sute de produse. Focusul meu este, practic, pe partea de personalizare dar, în următoarea perioadă am încă un mare focus: persoanele juridice.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Anda Constantin: Acum nu mai funcționează foarte bine campaniile online și campaniile în general. Nu mai vând foarte bine online, pentru că am avut anterior câteva campanii plătite, pe care nu le mai plătesc, pentru că nu făceau atât de mulți bani. Din acest motiv, Facebook-ul m-a dat la „spatele spatelui” și nu mai ajung nici story-urile, nici postările, nici reels-urile la oamenii pe care-i aveam înainte. Au scăzut vânzările online.

Acum, de exemplu, provocările pe care le am sunt cele din Afi Cotroceni, fiindcă a scăzut foarte mult consumul. Anul acesta am zis că o să fie unul pe supraviețuire, nu va mai fi pe creștere. Dacă mă mențin la nivelul acesta, e super, însă de creștere nu cred că se mai pune problema. Eu aș vrea să crească, evident, doar că ceea ce văd în piață și comportamentul de cumpărare este foarte diferit de cum era acum câțiva ani.

Când mă uit în jur, îmi dau seama că business-ul meu funcționează, dar e clar că va fi o perioadă mai grea, pentru că s-a schimbat foarte mult comportamentul de cumpărare. Eu cred că o să mă susțin pe piață anul acesta, după cum arată cifrele, însă nu mai am idei de super-creștere, deși niciodată nu se știe.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Anda Constantin: Am fost la cursul Avânt în antreprenoriat și am participat și la cursuri de marketing. Experiența a fost una foarte plăcută, mai ales că am întâlnit oameni cu business-uri diferite și care au fost și foarte sinceri. Am vorbit despre tot ce ne stresează, cum ne stresează, cum ne alegem clienții, unde ne ducem.

Toată lumea a venit cu idei. Au fost lucruri pe care eu deja le știam, pentru că studiez mult. Partea de branding personal și partea de networking mi-au fost foarte utile. De fapt, asta mi se pare că funcționează, și asta înseamnă partea de vânzare, networking-ul.

Partea de networking este cea mai importantă cale spre vânzare și pentru fidelizarea clienților. La mine, oamenii cumpără pentru că au încredere. Asta înseamnă Brățara Succesului și Aroda: încredere. Știu despre ce e vorba și am experiența necesară, sunt un om corect și îmi asum responsabilitatea față de clienții mei când greșesc.

Antreprenorilor le recomand să participe la cursurile acestea, să vadă ce frustrări au și alți antreprenori și să învețe. Sunt multe lucruri pe care le poți învăța la BT. Dacă aveam cursurile acestea când am avut clătităria, la 22 de ani, cu siguranță nu mai făceam greșeala pe care am făcut-o.

Profesorii sunt foarte calificați și chiar îți dau informații foarte utile în creșterea unui business. În plus, te ajută să te gândești dacă e în regulă să-l faci. Toți putem să facem un business, dar dacă n-ai clienți, înseamnă că ceva nu e bine.

La Stup, sunt extrem de multe informații pe care eu le-am aflat în 13 ani. Dacă ai urechi să le auzi, e super tare. Cei de la BT, într-adevăr, au tot felul de cursuri care te pot ajuta. Sunt foarte clare.

Pentru că sunt foarte multe schimbări, e mult mai simplu să te duci la cineva care îți poate da direct informația, decât să stai 100 de ani să o cauți tu.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Anda Constantin: Eu, în fiecare zi, fac lucruri pentru minte, trup și suflet. De aici îmi vine energia, din grija pentru mine. Călătoresc, merg pe munte, mă plimb, fac lucruri nu neapărat pentru mine, cât pentru creierul meu. Pentru a merge pe munte să te relaxezi, nu-ți trebuie prea mulți bani, poate doar de benzină, atât.

Foto: Anda Constantin

Foarte mult merg în direcția aceasta de a avea activități pentru mine. Partea de plimbări, de călătorii, de avut experiențe îmi stimulează creativitatea.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Anda Constantin: În prezent, sunt la un târg organizat de Afi Cotroceni și am un stand la etajul 1. E un stand, ca o insuliță. Suntem mai mulți antreprenori și stăm de pe 23 noiembrie până pe 23 decembrie, zilnic, de la ora 10.00 la 22.00.

Foto: Anda Constantin

De asemenea, eu am o colecție nouă, se numește Materia. Am început să fac pandantive neregulate, pe care am scris multe mesaje. Există un pandantiv pentru iubire, de exemplu. M-am gândit ce texte să pun în așa fel încât să te ducă în direcția aceasta și să fie o bijuterie potrivită pentru sufletul tău, pentru fiecare în parte.

Colecția Materia a pornit după ce am fost în vacanță în Matera. Acolo mi-au venit ideile cu textele pe care vreau să le scriu.

Acum o să lansez bijuteriile pe site și pe pagina de Instagram. La acest lucru am lucrat destul de mult, pentru că am desenat de mână forma. M-am gândit la casele și la sculptura din Matera când am desenat. Ideea este că, atunci când creezi bijuterii, ele trebuie să-i dea omului o stare, iar formele neregulate înseamnă că sunt exact cum e viața: imperfectă.

Colecția vorbește despre imperfecțiunea vieții. Matera este un oraș sculptat în piatră, nimic perfect și totuși super fascinant, exact cum e omul.

Mai departe, urmează să mă concentrez foarte mult pe partea de persoane juridice, pe networking și, în ceea ce privește Aroda, să pot să-mi pun talentul pe partea de design în practică. De asemenea, îmi doresc să încep să particip la târguri de design prin alte țări.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.