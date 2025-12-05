București va găzdui European Robotics Week 2026

European Robotics Week, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate promovării roboticii pentru publicul larg, care reunește experți, companii și vizitatori, va avea loc anul viitor în București, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Organizarea ERW 2026 a fost câștigată de Bucharest Robots, după succesul din 2019, când România a găzduit Forumul European al Roboticii, eveniment dedicat industriei, cercetării și mediului academic.

De această dată, formatul este orientat către publicul larg, cu accent pe educație, interacțiune directă și acces la tehnologiile emergente. Scopul principal este de a aduce roboții mai aproape de oameni, de a demistifica tehnologia și de a stimula interesul pentru știință, inovație și profesiile viitorului, spun organizatorii.

Ediția din 2026 este organizată cu sprijinul unor parteneri puternici din ecosistemul tehnologic și educațional: Universitatea Politehnica din București, Transilvania IT Cluster, CityInnoHub, CITI Cluster și numeroși alți parteneri instituționali și privați.

Pe parcursul evenimentului, publicul va avea acces la demonstrații live, expoziții de roboți, competiții educaționale, workshop-uri pentru copii și adulți, dezbateri despre impactul tehnologiei și sesiuni interactive cu experți din întreaga Europă.