Raportarea SAF-T: O șefă din ANAF spune care sunt cele mai întâlnite greșeli. La ce să fie atente firmele

O șefă din ANAF a explicat, în cadrul unei discuții tehnice, care sunt erorile cel mai des întâlnite în raportarea SAF-T (declarația D406), erori pe care firmele și contabilii trebuie să le aibă în vedere pe viitor.

Potrivit reprezentantei ANAF, analiza fișierelor transmise de contribuabili arată că o parte dintre neconformități provin din modul în care sunt completate câmpurile tehnice ale declarației.

În special, zona „tax type” generează cele mai multe confuzii, potrivit Magdalenei Grădinaru, director general adjunct în cadrul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF.

Ea a punctat că în anumite situații codul de taxă (tax code) nu este completat, ceea ce conduce automat la diferențe evidențiate de sistem.

„În principal, noi, când transmitem notificările cu privire la diferențele pe care le constatăm, acolo sunt explicate fiecare teste încălcate și am constatat că sunt diverse greșeli de completare în zona de tax type. Nu s-a înțeles zona de tax type aferent TVA, s-a asimilat tax type aferent TVA de plată, care este în zona de plăți, sau nu s-a completat tax code-ul, de exemplu. S-a completat valoarea taxei, dar nu s-a completat tax code-ul. Dacă nu se completează tax code și am o valoare a taxei, atunci când vom încerca să precompletăm acel decont, noi nu vom ști unde să ducem operațiunea, că acel tax code este legat de un rând de decont. Deci zona asta de structură de taxei e foarte importantă”, a spus Magdalena Grădinaru la un eveniment organizat de Asociația Experților Contabili, Auditorilor și a Consultanților Fiscali.

Aceasta recomandă, de asemenea, verificarea soldurilor inițiale cu care se începe luna, care ar trebui să coincidă cu soldurile finale ale lunii precedente.

Grădinaru a precizat că mai apar și situații în care anumite secțiuni sunt completate parțial sau deloc.

„Am mai întâlnit structuri necompletate sau completate incomplet. Acum, incompletul ne-a rezultat din faptul că am încercat să generăm o anumită zonă de precompletare și am constatat că nu sunt toate operațiunile acolo. Deci, nu picăm pe sume, nu este în regulă”, a spus Magdalena Grădinaru.

Șef din ANAF: Analizele pe baza datelor din SAF-T devin din ce în ce mai importante

La rândul lui, Alfred Fruth, șef birou Elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației, a vorbit despre importanța acurateței datelor în SAF-T.

El a subliniat că raportarea SAF-T a beneficiat până acum de îngăduință din partea ANAF.

Totuși, odată cu implementarea unor noi mecanisme și instrumente la nivelul Fiscului, datele din SAF-T devin tot mai importante, iar corectitudinea lor începe să conteze tot mai mult în procesul de analiză și precompletare a declarațiilor.

„Trebuie să știm că sunt mecanisme și instrumente pe care ANAF își propune să le implementeze. Au început să devină și ele vizibile și atunci datele din SAF-T au devenit importante. Analizele pe baza datelor din SAF-T devin din ce în ce mai importante. Iată precompletarea pilot. Și atunci trebuie să fiu pregătit să răspund cu date corecte. Nu s-a dus până la capăt corectarea. Ok, eu știu ca și contabil că n-am dus până la capăt o acțiune, dar mă aștept că rezultatul să fie unul bun. Clar nu va fi bun. Trebuie să am acțiunea dusă până la capăt și atunci, dacă rezultatul nu este bun, trebuie să văd de ce nu este rezultatul bun. Nu pot să aștept doar de la ANAF să-mi spună: știi, trebuia să-ți corectezi soldul la luna X, iar eu să n-am nicio acțiune știind că trebuie să fac asta. Nu-i corect să mă poziționez așa”, a spus Fruth.

El a mai vorbit și despre rolul e-Factura în facilitarea raportării SAF-T. Potrivit lui, fără e-Factura, raportarea SAF-T ar fi fost extrem de dificilă, implicând completarea manuală a facturilor și a codurilor de taxe.

„Cred că cel mai corect este, ca și în cazul unei facturi, să efectuez o corecție, o stornare, dar în contextul în care știu că am o corecție, o stornare la un sistem e-Factura, mi-e clar că dacă poate fi afectat și SAF-T și poate trebuie să am o legătură și acolo. De ce? Inițial, toată lumea a spus: prin SAF-T preluați documente de aceeași natură și același tip. Păi iată cât a ajutat de e-Factura să poți crea SAF-T. Pentru că fără ea, vă imaginați ce s-ar fi întâmplat la contabili? Vreți să ne facem un exercițiu de imaginație? Ce ar fi să raportăm SAF-T fără să avem de e-Factura implementat? Cred că ar fi fost o nebunie. Să transpui facturile, să pui tax code-uri de mână, fără să automatizezi toate aceste lucruri”, a spus el.

Amintim că obligația de raportare SAF-T (D406) a fost introdusă în 2022, în România, fiind vizați mai întâi contribuabilii mari. În 2023, sistemul de raportare a devenit obligatoriu și pentru contribuabilii mijlocii, iar din 2025 și pentru firmele mici. Raportarea SAF-T se face lunar, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală lunară pentru TVA, și trimestrial, pentru contribuabilii cu perioadă fiscală trimestrială sau anuală pentru TVA. Termenul de depunere este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

