Securitatea Binance a evitat fraude de 10 miliarde de dolari. Cum se păcălesc infractorii care cred că își acoperă urmele prin criptomonede

Sistemele de securitate ale Binance au ajutat 7,5 milioane de utilizatori să evite pierderi totale de 10 miliarde de dolari din cauza fraudelor, în perioada decembrie 2022 - mai 2025, informează cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor.

Compania colaborează cu autoritățile pentru destructurarea marilor rețele criminale, recuperarea activelor furate și susținerea operațiunilor bazate pe informații la nivel global.

Totodată, oferă traininguri agențiilor de aplicare a legii. De exemplu, Binance a făcut instruire personalizată în țări precum El Salvador, Macao, Moldova și Sri Lanka pentru unități de intelligence financiar, procurori și poliție.

În noiembrie 2025, a sprijinit Europol, EUIPO și un grup important de actori în industria audiovizuală și cripto, într-un efort de o săptămână denumit Cyber Patrol, pentru combaterea pirateriei digitale. Cyber Patrol a fost conceput ca răspuns la o realitate care se schimbă rapid: criptomonedele reprezintă acum 20% din toate metodele de plată folosite de pirații digitali.

Ce a descoperit Cyber Patrol

69 de site-uri piratate identificate și vizate;

25 de servicii IPTV (streaming) ilicite care folosesc cripto;

44 de site-uri plasate sub investigație activă;

site-urile vizate au generat 11.821.006 vizite anuale;

aproximativ 55.000.000 de dolari în criptomonede urmărite în conturi asociate acestor servicii;

mai multe servicii rămân sub investigație continuă atât publică, cât și privată.



„Acest efort comun subliniază importanța și puterea colaborării public-private în combaterea criminalității digitale, care a fost parte integrantă a muncii noastre la Binance. De asemenea, evidențiază că infracțiunile nu se pot ascunde ușor pe blockchain, unde natura pseudo-anonimă a criptomonedelor face tranzacțiile ilicite mai ușor de descoperit decât banii cash sau alte forme de plată. Pirații digitali vor realiza, curând, că folosirea criptomonedelor nu îi ajută să se ascundă, ci dimpotrivă”, spune Lilija Mazeikiene, head of investigations Binance EMEA.

Deși infractorii sunt atrași de criptomonede pentru viteza transferurilor în sistemul blockchain și interoperabilitate globală, transparența inerentă a blockchain-ului face tranzacțiile ilicite urmăribile.

Fiecare transfer lasă o urmă permanentă, publică, pe care investigatorii o pot analiza retroactiv.

De fapt, Cyber Patrol a transformat transparența blockchain-ului într-o armă împotriva infractorilor care încercau să o exploateze, mai arată compania.





