FOTO S-a deschis primul magazin robotizat 24/7 din România, lângă București

Un startup românesc de tehnologie pentru comerț a inaugurat primul magazin autonom, robotizat, într-un complex rezidențial din apropierea Bucureștiului, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Magazinul Proximart, dezvoltat de firma SQB Robotics, oferă acces 24 de ore din 24, 7 zile din 7 la o gamă variată de produse esențiale, de la alimente de bază la băuturi și gustări, într-o experiență digitalizată, fără personal uman.

Soluția ocupă 15 metri pătrați, iar magazinul robotizat poate să ofere până la 400 de produse unice și poate fi instalat rapid în orice locație, de la ansambluri rezidențiale și clădiri de birouri, lângă stații de metrou, campusuri universitare, centrul orașului, spălătorii auto, parcuri sau zone rurale.

Oamenii aleg produsele pe un ecran tactil, plătesc cu cardul, iar un braț robotic preia comanda, colectează produsele de pe rafturi și le livrează la o fereastră securizată în câteva minute.

Ecran tactil

Robot

Software-ul care gestionează procesul este alimentat de inteligență artificială, spune startup-ul, care monitorizează stocurile în timp real și optimizează operațiunile.

Magazinul este amplasat în complexul Liziera de Lac, din apropierea Bucureștiului.

„Parteneriatul cu Liziera de Lac este validarea perfectă a viziunii noastre: să aducem comerțul mai aproape de oameni, într-un mod eficient și sustenabil. Liziera de Lac nu este doar un proiect imobiliar, ci o comunitate construită pe principii de inovație și calitate a vieții. Faptul că primul nostru magazin este lansat aici, într-un loc al performanței simbolizat de calitatea acestui proiect rezidențial unic în zona de Est a capitalei, ne onorează și confirmă că viitorul retailului aparține soluțiilor inteligente, adaptabile oricărui context”, a declarat Alexandra Boros, Co-fondator SQB Robotics.

Sursă: SQB Robotics

SQB Robotics a fost fondat de Alexandra Boros (CMO) și Victor Tanvuia (CTO) la Brașov. Startup-ul a lucrat la un concept de magazin de tip convenience store complet automatizat și robotizat. Soluția lor, aflată în curs de brevetare, îmbină expertiza de peste 15 ani a Alexandrei în retail și marketing strategic internațional cu experiența tehnică solidă a lui Victor de peste 20 de ani în dezvoltarea de hardware și software.

Magazinul vrea să ofere o soluție scalabilă pentru parteneri, prin reducerea costurilor operaționale și generarea de venituri 24/7, cu intervenție umană minimă, doar pentru partea de alimentare a magazinului, spune firma.