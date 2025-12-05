VIDEO. Startup în vreme de război. Acest antreprenor ucrainean a creat o aplicație de reabilitare a soldaților răniți. Ce plan de pace își dorește

Un startup ucrainean a dezvoltat o aplicație pentru recuperarea fizică și mentală a soldaților răniți, iar unul dintre fondatorii săi a stat de vorbă cu StartupCafe.ro, inclusiv despre planurile de pace vehiculate prin presă.

Dmytro Kruhlov este un tânăr antreprenor și inginer software din orașul Rivne, situat în partea de vest a Ucrainei. Împreună cu un asociat, el a lansat startup-ul Koba Korp – o aplicație de reabilitare a soldaților răniți, întorși de pe front.

„Koba este o aplicație de mobil care include o abordare holistică în reabilitare, pentru ca pacienții să beneficieze de reabilitare fizică, mentală și cognitivă într-un singur loc. Principalul nostru obiectiv este să oferim oamenilor o experiență personalizată. Ei primesc acțiuni simple, zilnice, pentru recuperarea lor. Este ca Duolingo (aplicație de învățare a limbilor străine - n.r.) – pași zilnici pentru o mare putere” – a explicat Dmytro, într-un scurt interviu pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro.

L-am întâlnit, recent, la evenimentul EIT Innovation Awards 2025, o gală organizată de Institutul European pentru Inovație și Tehnologie, la Budapesta.

„Sunt milioane de ucraineni care suferă, care au nevoie de reabilitare. Pentru noi este o durere personală, tatăl co-fondatorului meu, o mulțime de prieteni s-au alăturat armatei, au mers pe front. Este aproape un coșmar, pentru că este foarte greu să mai găsești specialiști în reabilitare, sistemul medical este suprasolicitat. Am dorit să venim cu o soluție accesibilă și disponibilă pentru reabilitare” – a mai explicat el.

Koba Korp oferă asistență și îndrumare pentru reabilitare, în condițiile în care sistemul medical face față greu volumului de cazuri.

„Din experiența noastră, cea mai mare problemă este că pacienții nu știu ce să facă, mulți consideră că reabilitarea este scumpă și așa mai departe. Dar noi le arătăm că poate fi realizată. Poți face pași mici în fiecare zi, exerciții fizice, exerciții mentale, meditație. Cu acești pași mici pot obține un impact mare pentru a se reintegra în societate. Pot reduce sindromul post-traumatic, stresul și se pot simți mai bine” – crede CEO-ul startup-ului.

Pe Dmytro Kruhlov l-am întrebat și despre „planurile de pace” Ucraina-Rusia, care se vehiculează în presa internațională.

„Nu citesc știrile. Dar am auzit despre planurile de pace. Este greu de spus ceva, până când știm sigur. Este ca un puzzle, dar nu vedem toate piesele. Ca ucrainean, cred că ar fi minunat să revenim la granițele noastre, să fim siguri că vom fi protejați de noi agresiuni și să fim liberi, să ne decidem noi calea, cum să ne mișcăm, ce alianțe vrem noi să facem” – crede el.

Probabil că unii cititori se întreabă de ce acest tânăr ucrainean nu este și el pe front. Dmytro a explicat că, fiind antreprenor cu mai multe afaceri, autoritățile ucrainene consideră că are impact în economie și este mai util să-și continue activitatea departe de linia de contact.

„Sunt anumite reguli. De exemplu, dacă ai impact în economie, nu pleci pe front, pentru că oferi locuri de muncă, asiguri venituri la bugetul de stat” – a spus el.

Urmărește interviul StartupCafe cu programatorul Dmytro Kruhlov, cofondator și CEO al aplicației Koba