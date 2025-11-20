Vampire.Energy dezvoltă o platformă digitală de management, autentificare și plată interoperabilă pentru stațiile de încărcare a vehiculelor electrice, printr-o finanțare europeană de 1.5 milioane de euro

Într-un moment în care infrastructura de e-mobilitate crește accelerat, antreprenorii Răzvan și Diana Grigore lansează, printr-o finanțare europeană nerambursabilă, unul dintre cele mai ambițioase proiecte românești dedicate digitalizării infrastructurii de încărcare pentru vehicule electrice. Noua tehnologie propusă introduce o arhitectură internă de comunicare asincronă, integrând toate protocoalele relevante din industrie și reunind într-o singură platformă: managementul complet în timp real al stațiilor, autentificarea avansată, reguli de gestionare a energiei din surse regenerabile, semnale de la operatorii de rețea electrică și mecanisme de plată complet interoperabile.

Platforma va permite gestionarea stațiilor de încărcare și a consumului, ușurând considerabil munca operatorilor (CPO), reducând costurile și eliminând problemele de integrare care încetinesc în prezent dezvoltarea infrastructurii electrice. Cu funcționalități modulare, modalități de plată moderne și o arhitectură concepută pentru extindere rapidă, proiectul poziționează România ca un potențial lider regional în digitalizarea mobilității electrice, un pas important către o infrastructură de încărcare mai rapidă, inteligentă și pregătită să scaleze.

Inițiativa este dezvoltată în cadrul grupului Vampire Byte, companie IT din Brașov, fondată în 2017, cu expertiză în dezvoltare software, cloud și integrare de sisteme complexe inovatoare. Cercetarea și dezvoltarea va fi asigurată prin spin-off-ul Vampire Pay, entitate specializată în tehnologii de plată digitală, securitate tranzacțională și interoperabilitate, responsabilă de integrarea componentelor critice de autentificare și procesare a plăților din infrastructura de încărcare.

Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 2 ani, incepand din noiembrie 2025 și este cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027 / PCIDIF/155/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1 - Sprijin pentru sectorul privat și pentru colaborarea între actorii din sistemul public și mediul de afaceri în domeniul CDI. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este în sumă maximă de 7.872.466,29 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea UE (FEDR) este de 6.691.596,35 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din partea bugetului național (BS) este de 1.180.869,94 lei. Pentru acest proiect a fost a fost încheiat contractul de finanțare nr. 390089/11.11.2025 între Autoritatea Națională pentru Cercetare (ANC) și VAMPIRE PAY SRL, cod SMIS 2021+ 336957.

Soluția reprezintă un pas esențial în direcția unei infrastructuri de încărcare inteligente, sigure și complet interoperabile, capabilă să accelereze adoptarea vehiculelor electrice și să modernizeze piața energetică globală.



