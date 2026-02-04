Val de procese pentru recuperarea banilor pe concediile medicale (Avocați). Câți bani pot pierde definitiv angajatorii și care sunt domeniile cele mai vulnerabile

Angajatorii din România își recuperează tot mai greu de la stat plata pe concediile medicale, iar creanțele, care pot ajunge până la 100.000 lei/an, riscă să fie pierdute definitiv, din cauza termenului de prescripție de 3 ani, arată echipa de avocați Grecu Partners, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Pentru a evita această situație, tot mai multe companii aleg să dea statul în judecată imediat după expirarea termenului legal de răspuns.

„Rata de câștig e favorabilă angajatorilor, care obțin nu doar suma principală, actualizată cu rata inflației, ci și cheltuielile de judecată și dobânda legală penalizatoare”, se arată în comunicat, care precizează că rata proceselor e de 7-8 ori mai mare ca în alte perioade.

Procesele grăbesc recuperarea banilor

Companiile au nevoie de lichidități, iar aceste probleme le blochează cash-flow-ul.

“Firmele ar trebui să primească, conform legii, sumele aferente în cel mult 60 de zile de la depunerea documentelor justificative, odată aprobată solicitarea. În practică, însă, rambursările pot întârzia între 1 și 3 ani, iar în unele cazuri nu mai sunt efectuate deloc, întrucât dreptul la acțiune pentru recuperarea sumelor se prescrie în termen de 3 ani”, precizează avocații de la Grecu Partners.

Sunt cazuri în care doar depunerea acțiunii grăbește recuperarea banilor, în sensul în care statul stinge creanțele chiar în timpul procesului.

„Recent am avut un caz de reușită pentru angajator în care, prin suportul juridic în instanță, a recuperat în total 150.000 de euro, cu 15% mai mult decât creanța principală, deoarece a primit și dobânda calculată la toată perioada de întârziere”, explică avocata Elena Grecu, partener fondator Grecu Partners, societate de avocatură cu 20 de ani activitate în domeniu.

Restanțele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS) pentru concedii și indemnizații medicale au ajuns la 5,27 miliarde de lei, mai mult cu 28,5% față de totalul restanțelor la finalul lui 2024, de aproximativ 4,1 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale.

Angajatorii sunt obligați să achite, din bugetul propriu, suma aferentă pentru 5 zile calendaristice de concediu medical al angajaților, conform OUG nr. 158/2005. Până recent, firmele plăteau primele 5 zile de concediu medical. Potrivit noilor modificări legislative, angajatorii suportă indemnizația începând cu a doua zi de concediu medical, pentru același interval de 5 zile.



Exemple concrete

La o simplă simulare raportat la salariul mediu brut de aproximativ 9.371 lei, o indemnizație de concediu medical de 75% înseamnă în jur de 7.000 lei pe lună, adică aproximativ 230-240 lei pe zi. Într-un concediu medical de 15 zile, din care 10 zile sunt decontabile de la stat, angajatorul are de recuperat aproximativ 2.300-2.400 lei pentru un singur angajat.

În cazul unei companii cu 50 de salariați, unde se înregistrează 20 de astfel de episoade într-un an, suma care trebuie rambursată poate ajunge la aproape 50.000 de lei.

În cazul companiilor mari, cu sute de salariați, sumele pot depăși 100.000 de lei anual. De asemenea, și în cazul companiilor mici, dar care au un angajat care se îmbolnăvește de o boală gravă, indemnizația pentru zilele de concediu medical începe să ajungă la o sumă importantă.

Cele mai expuse domenii

Din practica avocaților, cele mai afectate sunt companiile din: retail și distribuție, producție și industrie, construcții, logistică, HoReCa, pază, servicii cu volum mare de personal.

Avocații anticipează un val de procese în 2026, într-un context economic tot mai contractant, în care companiile sunt nevoite să își protejeze lichiditățile și nu își mai permit să lase sume importante blocate ani de zile în creanțe nerecuperate.

„Nu este recomandat pentru companii să aștepte ca statul să efectueze plățile: acest lucru din păcate avantajează doar debitorul. Cu cât angajatorii amână mai mult demersurile, cu atât riscul financiar este mai mare”, punctează avocata Elena Grecu.

