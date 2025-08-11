Un milion EUR, finanțare de la EGV pentru un startup de tehnologii spațiale fondat de un român și un polonez

Fondul de investiții Early Game Ventures anunță luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că investește un milion de EUR într-un startup de tehnologii spațiale fondat de un român și un polonez.

EGV investește un milion de EUR în startup-ul Orbital Matter, deschis în anul 2022 de Jakub Stojek (CEO - foto dreapta) și Robert Ihnatișin (CTO - foto stânga).

Românul Robert Ihnatișin este un inginer cu expertiză în sisteme de imprimare 3D și cercetare-dezvoltare. Înainte de a fonda Orbital Matter, a lucrat la Formlabs, un „unicorn” din domeniul imprimării 3D, unde a contribuit la lansarea mai multor produse.

La Orbital Matter, Robert conduce întreaga parte de dezvoltare tehnică și este inventatorul principal al tehnologiei de imprimare 3D a companiei. El este responsabil pentru construirea primelor echipamente pentru zborul în spațiu ale Orbital Matter.

La rândul său, Jakub Stojek are un palmares impresionant în domeniul producției și al dezvoltării afacerilor. Unul dintre businessurile sale s-a situat pe locul 22 în topul companiilor cu cea mai rapidă creștere din Europa, realizat de Financial Times, lucru care i-a adus și un loc în topul Forbes 30 Under 30.

La Orbital Matter, el conduce strategia companiei, se ocupă cu obținerea de capital și parteneriate. Sub conducerea sa, compania a obținut contracte de la Agenția Spațială Europeană și a stabilit colaborări cu Thales Alenia Space, OHB și alți jucători importanți din sectorul spațial.

Ce face Orbital Matter

Prin combinarea materialelor lichide cu o metodă de imprimare prin extrudare, Orbital Matter a dezvoltat și brevetat o soluție de construire a obiectelor în spațiu, reducând greutatea de lansare cu până la 70% și volumul de lansare de 10 ori.

Prima lor lansare în spațiu a dovedit că tehnologia funcționează și a atins un TRL (Nivel de Pregătire Tehnică) NASA de 5.

Prin investiția curentă, Orbital Matter își va putea atinge obiectivul de a obține nivelul de certificare TRL 8 „calificat pentru zbor”, la următoarea lansare în spațiu a primului lor produs.

„Tehnologia spațială nu mai este o curiozitate marginală – ea devine esențială pentru economia globală. Scăderea costurilor de lansare, miniaturizarea tehnologiei și creșterea inovației private au transformat sectorul, care până acum însemna aproape doar rachete și sateliți, într-o platformă pentru afaceri inovatoare: observarea Pământului, internet prin satelit, inteligență geospațială și, acum, construcție în spațiu. Investiția Early Game VC în Orbital Matter marchează un punct cheie de inflexiune -- trecerea companiei de la cercetarea de vârf în imprimarea 3D în spațiu, la pregătirea lansării comerciale, simultan cu livrarea primei comenzi”, se mai arată în comunicat.

„Investiția noastră în Orbital Matter este mai mult decât un pariu pe o companie - este un pariu pe viitorul construcțiilor pe orbită și al infrastructurii spațiale. Orbital Matter este unic poziționată pentru a aduce puterea asamblării avansate și a științei materialelor într-o industrie care se extinde rapid și necesită soluții inovatoare pentru construirea dincolo de Pământ. Cu o echipă puternică, un produs inovator și o oportunitate masivă de piață în economia spațială înfloritoare, suntem încântați să sprijinim Orbital Matter în timp ce construiesc viitorul dezvoltării spațiale. Așteptăm cu nerăbdare să vedem cum Orbital Matter revoluționează modul în care omenirea își stabilește o prezență în spațiu și suntem mândri să facem parte din călătoria lor”, a declarat Florin Vișa, Partner Early Game.

Early Game Ventures (EGV) II este un fond de capital de risc capitalizat de Recovery Equity Fund, administrat de Fondul European de Investiții și finanțat prin PNRR în cadrul Next Generation EU.