Un lanț de restaurante din Ucraina se extinde la București

În 2022, Chernomorka a mai deschis un restaurant la Constanța, în Piața Ovidiu, din centrul istoric al orașului/FOTO: Facebook Chernomorka Romania
Cunoscutul lanț ucrainean de restaurante Chernomorka va deschide în 2026 a doua unitate din România, la parterul centrului comercial Unirea, din centrul Capitalei, anunță profit.ro. Aceasta va avea o capacitate de circa 100 de locuri și va pune la dispoziția clienților preparate din pește de la Marea Neagră. 

Potrivit presei de profil, compania a închiriat deja aproape 300 mp în Aripa Splai, iar acum a trecut la recrutarea de angajați: administratori, bucătari, chelneri, vânzători, bucătari și manager de curățenie. Deschiderea este programată pentru februarie - martie 2026. 

Brandul „Chernomorka” a pornit din Kiev și Odessa, iar în prezent deține circa 40 de unități, în Ucraina, Moldova, Slovacia, Cehia și Polonia.

În 2022, a mai deschis un restaurant la Constanța, în Piața Ovidiu, din centrul istoric al orașului.

La restaurantele Chernomorka se pot servi, printre altele, midii, stridii, fructe de mare, pește prăjit, dar și „okroshka” cu somon - o supă rece cu specific ucrainean. 

Fondatoarea lanțului de restaurante, Olga Kopylova, este o refugiată de război.

„Bucureștiul este o piață mare, cu o cultură gastronomică în creștere, contextul general al Mării Negre și tradițiile culinare apropiate fac posibilă integrarea organică a brandului ucrainean în mediul local”, a declarat Kopylova, pentru Forbes Ucraina. 



