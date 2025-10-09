Un distribuitor român de cosmetice își face fabrică proprie cu ajutoare nerambursabile de peste 2 milioane EUR

Un importator și distribuitor românesc din domeniul produselor de înfrumusețare construiește o fabrică de producție de cosmetice prietenoase cu mediul în județul Prahova, valoarea totală a investiției ridicându-se la 17,6 milioane lei (peste 3,45 milioane EUR), inclusiv cu ajutoare nerambursabile în valoare de peste 2 milioane EUR.

Caress Society, firmă românească fondată în 2017 de Alin Petenciuc, a anunțat joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că demarează proiectul de construire a unei fabrici moderne de producție de cosmetice la Filipeștii de Tîrg, în județul Prahova.

Proiectul, cu o valoare totală de 17,6 milioane lei, este finanțat prin Programul Tranziție Justă 2021-2027, Prioritatea 5 - Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul Prahova. Rata de cofinanțare a Uniunii Europene este de aproximativ 70%, diferența fiind acoperită din surse proprii.

Situată pe un teren de 5.000 de metri pătrați, noua unitate de producție va fi construită la standardul nZEB (nearly Zero-Energy Building) și va avea o suprafață de aproape 800 de metri pătrați. Aici vor fi produse în principal din ingrediente certificate eco-friendly, creme anti-aging, geluri de duș, uleiuri pentru masaj, creme pentru mâini și corp, șampoane și balsamuri naturale pentru păr.

Caress Society este un importator și distribuitor de produse cosmetice cu o prezență importantă în peste 2000 de magazine de diverse profile la nivel național. Cifra de afaceri obținută de firmă în 2024 este de 8,7 milioane de lei, din care aproximativ 80% a fost realizată în canalul Retail Modern.

Detalii despre proiect:

Durata implementării: 24 de luni (15 aprilie 2025 – 31 martie 2027);

Valoarea totală: 17.627.841,73 lei;

Finanțare nerambursabilă: 11.175.298,29 lei, aproape 2,2 milioane EUR (din care 9.499.003,55 lei din Fondul pentru o Tranziție Justă și 1.676.294,74 lei din Bugetul Național);

Rezultate estimate: crearea unei fabrici complet echipate cu 22 de noi locuri de muncă (inclusiv pentru persoane din industrii afectate de tranziția energetică și categorii defavorizate).

În cadrul proiectului, compania a încheiat licitația publică pentru execuția lucrărilor de construcție și furnizarea de echipamente cu montaj inclus, în valoare estimată de 11.668.038 lei.

„Prin această investiție, Caress Society face un pas important în direcția producției proprii de produse cosmetice fabricate în principal din ingrediente certificate eco-friendly pentru segmentele retail și HoReCa și își consolidează poziția în industria de cosmetică prin dezvoltarea de produse noi, inovative și sustenabile. Investiția ne va permite să diversificăm portofoliul, să ne consolidăm prezența pe piața locală și să implementăm strategia de internaționalizare. Estimăm că după ce fabrica va deveni complet funcțională vom avea o dublare a cifrei de afaceri în următorii doi ani”, spune Alin Petenciuc (foto), Fondator, Director General, Caress Society.