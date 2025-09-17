UE lansează o strategie de consolidare a infrastructurilor de cercetare și tehnologie

Comisia Europeană a lansat strategia privind infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a consolida poziția de lider a Europei în ceea ce privește excelența științifică și inovarea tehnologică, conform unui comunicat.

Strategia UE propune un set de acțiuni în 5 domenii:

1. Consolidarea ecosistemului infrastructurilor europene de cercetare și tehnologie, prin creșterea capacităților, mobilizareainvestițiilor și o aliniere mai bună a facilităților și serviciilor disponibile la nevoile utilizatorilor. Strategia urmărește, de asemenea, să maximizeze potențialul digitalizării și al inteligenței artificiale (IA) în infrastructurile europene;

2. Asigurarea unui acces mai simplu și mai bun la infrastructurile de cercetare și tehnologie - urmărește să ofereun continuum de servicii complementare pentru cercetători și firme inovatoare, inclusiv startup-uri și scaleup-uri, din întreaga Uniune. Acest lucru va sprijini descoperirile științifice și va stimula dezvoltarea, testarea și validarea tehnologiei, accelerând adoptarea societății și pregătirea inovațiilor pentru piață;

3. Atragerea și cultivarea talentelor în Europa prinparcursuri de carieră solide în infrastructurile de cercetare și tehnologie, de la tehnicieni la lideri științifici. Aceasta include sprijinirea personalului pentru dezvoltarea de noi aptitudini și competențe și atragerea de talente din afara Europei, în conformitate cu abordarea „Alege Europa” (Choose Europe);

4. Îmbunătățirea și simplificarea cadrului de guvernanță pentru infrastructurile de cercetare și tehnologie pentru a sprijini deciziile de investiții pe termen lung și pentru a alinia prioritățile între statele membre ale UE și părțile interesate. Aceasta include consolidarea coordonării între sursele de finanțare și creșterea impactului investițiilor publice;

5. Consolidarea dimensiunii internaționale și a rezilienței infrastructurilorde cercetare și tehnologie prin cooperarea cu partenerii strategici pentru a aborda provocările societale globale. Comisia va colabora cu statele membre pentru a promova integrarea țărilor candidate și asociate în Spațiul european de cercetare. Strategia abordează, de asemenea, gestionarea riscurilor pentru infrastructuri, în special cele legate de accesul la date și instalații critice, promovând suveranitatea UE în ceea ce privește tehnologiile critice.

Noua strategie are legătură cu alte inițiative UE, cum ar fi Strategia privind Startup-urile și Scaleup-urile sau viitoarea Strategie privind Inteligența Artificială în Știință, Actul European privind Inovarea (Innovation Act) și Actul privind Spațiul european de Cercetare (European Research Area Act).