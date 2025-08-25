Turneu offline de Counter-Strike 2, în București. Echipe de top mondial, prezente în Capitală

Bucureștiul găzduiește, între 29 și 31 august 2025, un turneu LAN de Counter-Strike 2, care va reuni echipe de top mondial, printre care se numără numără Ninjas in Pyjamas, aflată în prezent pe locul 19 în clasamentul global Valve, Passion UA, clasată pe poziția 24, dar și echipa FNATIC, alături de Monte, ENCE, 9INE, Nexus Gaming și multe altele, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Organizat de Digital Crusade, DraculaN: Counter-Strike 2 are loc la Nexus Gamers Pub și este un eveniment Tier 2 VRS (Valve Regional Standings) Ranked, ceea ce înseamnă că performanțele echipelor vor conta direct în clasamentele regionale oficiale Valve.

Acest sistem determină ce echipe vor fi invitate la Majors, campionate de Tier 1. Înscrierile au fost deschise tuturor echipelor europene, fără invitații directe și fără filtre, păstrând intact spiritul open LAN, spun organizatorii. Primele patru echipe din clasamentul VRS, valabil cu două săptămâni înainte de start, vor intra direct în Main Event, în timp ce restul se vor confrunta în faza de calificări LAN din prima zi.

Competiția va debuta vineri, 29 august, când sunt programate meciurile din faza de Group Stage și primele confruntări din Main Event, cu check-in începând de la ora 11:00.

Sâmbătă, 30 august, turneul continuă cu meciuri decisive pentru stabilirea semifinalistelor, iar duminică, 31 august, spectatorii vor putea urmări finalele și meciurile pentru podium.

„Turneele open LAN au fost pentru mulți jucători primul contact real cu competiția. Prin DraculaN, vrem să readucem acea energie de început, dar într-un format care contează cu adevărat. Sistemul VRS le permite echipelor să acumuleze puncte oficiale recunoscute de Valve și să urce în clasamentele regionale. Practic, performanțele dintr-un LAN ca DraculaN pot însemna un pas concret spre calificări în turnee majore. Vrem ca jucătorii să simtă că fiecare rundă jucată aici poate însemna un pas înainte în cariera lor.”, a declarat Mihai Cotos, CEO Digital Crusade.

Alături de FNATIC și Ninjas in Pyjamas, la turneu participă și Nexus Gaming, echipa de esports din România, care în ultimii doi ani a avut o ascensiune remarcabilă. Echipa a urcat până pe locul 23 în clasamentul global Valve, a reprezentat România la Campionatul Mondial și a reușit să devină campioană mondială.

Turneul va putea fi urmărit și online.