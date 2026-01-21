Tranzacție în IT: O companie suedeză cumpără o firmă românească de recondiționare de calculatoare și alte electronice

O companie IT suedeză, care vinde în principal dispozitive ca servicii (Device-as-a-Service) către alte firme și care recondiționează electronice, a anunțat că achiziționează o firmă românească de recondiționare de echipamente IT, care vinde dispozitive noi și second-hand.

Foxway cumpără firma ABD Computer (All Birotic Devices Trade & Service S.R.L.) pentru a-și „consolida prezența în Europa”, conform unui comunicat. Valoarea pentru care firma românească a fost cumpărată nu a fost făcută publică.

Achiziția vine la 3 ani după ce companiile au început să colaboreze pentru a repara echipamente IT la standarde de calitate superioară.

Foxway spune că achiziția face parte din ambiția pe termen lung de a construi o infrastructură europeană mai puternică pentru tehnologia circulară, prin repararea, modernizarea și reintroducerea pe piață a mai multor dispozitive.

„Vedem clar cum se schimbă piața. Companiile nu mai doresc să aleagă între sustenabilitate și calitate – se așteaptă la ambele. Odată cu achiziția ABD și a centrului lor tehnologic, ne consolidăm prezența în Europa și putem accelera și mai mult oferta noastră premium de calculatoare second-hand”, a declarat Patrick Höijer, director general (CEO) Foxway.

ABD Computer a fost fondată în anul 1996 și este o firmă specializată în recondiționarea echipamentelor IT, oferind servicii ca revopsirea sau învelirea dispozitivelor. Compania are sediul central în Buftea, Ilfov, unde se află birourile și depozitul. ABD spune că are în stoc peste 10.000 calculatoare, 5.000 laptopuri, 2.000 imprimante, 2.000 monitoare și alte zeci de mii de componente și produse specifice.

Firma are aproximativ 50 de angajați, conform comunicatului, și a raportat venituri de aproximativ 32 milioane de lei în anul financiar 2024.

Foxway a fost fondată în Suedia în anul 2009 și oferă dispozitive firmelor în regim „Device-as-a-Service”, punând accent pe recondiționarea echipamentelor IT și pe sustenabilitate. Compania are 8 birouri în Europa și are prezență în SUA și Asia, cu peste 1.000 angajați care lucrează pentru clienți din peste 100 de țări. Foxway este deținută majoritar de fondul de investiții Nordic Capital, alături de fondul Norvestor și alți investitori.