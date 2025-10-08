Transparența salarială, test pentru angajatori: Cât de pregătite sunt firmele din România pentru schimbările din 2026

Noua directivă europeană privind transparentizarea salariilor va fi pusă în aplicare începând cu a doua jumătate a anului 2026, dar peste 60% dintre angajatorii din România spun că nu sunt încă pregătiți pentru acest pas, potrivit unui studiu realizat de o platformă online de locuri de muncă.

Raportul arată că 22% se simt parțial pregătiți, au început să analizeze impactul și să facă planuri, iar 16% sunt foarte pregătiți și au deja o politică de transparentizare a salariilor pe care o aplică în procesul de angajare.

62% dintre angajatori au declarat ca nu sunt pregătiți pentru momentul în care piața salariilor va fi transparentizată în sensul publicării salariilor oferite în anunțurile de angajare, conform studiului eJobs. Aceștia nu au început încă procesul de implementare și adaptare la noua directivă, care, potrivit Comisiei Europene, va fi pusă în aplicare începând cu a doua jumătate a anului viitor.

„Deși nu mai este un subiect nou pentru angajatori și toți cunosc directiva și faptul că nu mai durează mult până când va fi și implementată, în continuare vedem un procent care nu reușește să treacă de 40% al joburilor care au salariul afișat în anunțul de angajare. Excepție fac job-urile blue collar, adresate candidaților fără studii superioare, unde argumentul salarial este definitoriu. Spre exemplu, dacă pe eJobs.ro aproximativ 4 din 10 joburi postate au salariul publicat, pe iajob.ro, platforma dedicată candidaților care nu au studii superioare, numărul crește la 7 din 10”, spune Raluca Dumitra, Head of Marketing în cadrul eJobs.

La întrebarea despre cum se raportează compania din care fac parte la transparența salarială în momentul postării de noi joburi disponibile, 34% au răspuns că publică salariul pentru majoritatea pozițiilor noi, 10% fac acest lucru doar pentru pozițiile entry level, în timp ce 56% nu îl afișează deloc.

De asemenea:

41,7% recunosc că se tem de faptul că o astfel de abordare transparentă ar putea genera potențiale nemulțumiri ale angajaților actuali cu privire la diferențele dintre salariile pe care le primesc și cele care sunt oferite candidaților pentru pozițiile vacante;

21% consideră că aceste informații trebuie să rămână confidențiale;

14,6% cred că publicarea salariilor va duce la o gestionare mai anevoioasă a negocierilor salariale cu noii candidați.

Alte riscuri pe le văd în adoptarea acestei directive sunt legate de costurile administrative ridicate aferente implementării, dar și faptul că vor fi dezavantajați în atragerea candidaților pentru că nu oferă salarii competitive.

„Sunt și angajatori care văd mai degrabă beneficii în implementarea transparentizării pieței salariilor, principalul fiind creșterea capitalului de încredere în relația cu angajații și candidații. Alte beneficii menționate au mai fost reducerea diferențelor salariale și promovarea echității de gen, precum și atragerea de talente într-un timp mai scurt. De altfel, inclusiv datele noastre arată că anunțurile cu salariul afișat primesc până la de patru ori mai multe vizualizări și aplicări decât celelalte”, mai spune Raluca Dumitra.

30% spun, pe de altă parte, că nu văd beneficii, ci doar riscuri într-o astfel de măsură. În ciuda acestui fapt, 66% dintre participanții la sondaj declară că mesajul care are cea mai mare rezonanță în comunicarea cu potențialii angajați este cel legat de pachetul salarial.

Sondajul a fost realizat în luna septembrie, pe un eșantion de 198 de respondenți, specialiști în HR, manageri de departament, team leader și antreprenori. Domeniile din care au venit cele mai multe răspunsuri au fost construcții, producție, administrativ / logistică, vânzări, medicină, HR / psihologie, IT, și banking.