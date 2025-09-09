TOP Beneficii preferate de către angajații români și ce oferă firmele, în 2025 (platformă de recrutare)

Angajații români cer mai multă flexibilitate, dezvoltare și sprijin real pentru echilibrul personal, în timp ce multe companii preferă să rămână la beneficiile clasice, arată un sondaj realizat de o platformă de recrutare, care mai spune că aproape 30% dintre respondenți consideră pachetul actual de beneficii bun sau foarte bun.

Între așteptările oamenilor și ofertele angajatorilor există diferențe vizibile, însă și o dorință comună: găsirea unor soluții care să motiveze și să rețină talentele pe termen lung, arată un sondaj realizat de platforma bestjobs.

Cele mai oferite beneficii sunt tichetele de masă (74%), urmate de abonamentele medicale (42%) și zilele suplimentare de concediu (30%). În același timp, munca de acasă rămâne un beneficiu accesibil doar pentru 27% dintre respondenți, iar tichetele de vacanță abia ating pragul de 20%.

Doar 28% dintre angajați consideră pachetul actual de beneficii bun sau foarte bun, în timp ce peste 70% îl cataloghează ca acceptabil, slab sau foarte slab.

TOP Beneficii dorite de către angajații români

Când vine vorba de viitor, angajații pun pe primul loc programul de lucru flexibil (36%), urmat de acces la cursuri de AI (14%) și terapie/coaching (13%).

Oamenii caută beneficii care le cresc adaptabilitatea, sănătatea emoțională și șansele de dezvoltare profesională.

În contrast, companiile declară interes pentru teambuilding-uri tematice (40%), însă doar 2% dintre angajați le consideră cu adevărat utile, o discrepanță care arată că prioritățile celor două părți nu se aliniază întotdeauna.

Realitatea angajatorilor

Peste jumătate dintre companii spun că alocă lunar peste 500 lei/angajat pentru beneficii, însă cea mai mare provocare rămâne gestionarea bugetului (83%). În aceste condiții, multe organizații aleg să ofere beneficii tradiționale, familiare, care pot fi implementate rapid și ușor.