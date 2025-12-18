Încă un lanț de magazine străin intră în România: Brandul de haine sport și lifestyle lululemon intră oficial în țară, din 2026

Brandul de îmbrăcăminte sport și lifestyle de origine canadiană lululemon intră pe 6 noi piețe din Europa și Asia, printre care și România, prin parteneriate de franciză, conform unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Compania va intra anul viitor pe piețele din România, Grecia, Austria, Polonia, și Ungaria, alături de partenerul Arion Retail Group, precum și pe piața din India, printr-un parteneriat cu Tata CLiQ. Clienții din piețele europene, inclusiv România, vor putea cumpăra produsele prin platforma lululemon.eu, iar cei din India vor avea acces la gama lululemon prin intermediul platformelor Tata CLiQ Luxury și Tata CLiQ Fashion.

„Pe fondul unei cereri puternice pentru brandul lululemon la nivel global, suntem încântați să ne extindem prezența și comunitățile din Europa și Asia Pacific prin intrarea pe șase piețe noi în 2026. Fiecare dintre aceste piețe are un potențial semnificativ pentru brandul nostru și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu partenerii noștri de franciză pentru a ne aduce produsele inovatoare și experiențele captivante dedicate clienților unui public tot mai larg din aceste regiuni”, a declarat Sarah Clark, Senior Vice President EMEA, lululemon.

Noile intrări pe piețe vin după lansarea brandului în Italia în această vară și după deschiderile recente din Danemarca, Turcia și Belgia, realizate prin modelul de franciză.

Brandul de origine canadiană este prezent în peste 30 de piețe la nivel global și spune că este într-o continuă creștere în America de Nord, EMEA, Asia Pacific și China continentală.

Pregătirile pentru noile deschideri vor continua și anul viitor, iar detalii privind locațiile magazinelor, calendarul și activările dedicate comunității vor fi comunicate în 2026, mai spune compania.

Brandul lululemon a fost fondat în anul 1998 de Chip Wilson, antreprenor american-canadian, mai întâi ca magazin de produse de yoga, în special pantaloni de yoga. Acesta s-a extins cu produse de îmbrăcăminte și încălțăminte sport tehnică, accesorii pentru yoga, alergare, antrenament, tenis, golf și alte activități de mișcare. Primul magazin lululemon a fost deschis în anul 2000.

Acesta este cunoscut pentru modul său de marketing, care mizează pe crearea unei comunități din clienții existenți și cei potențiali, cunoscut și ca „hollistic guerilla marketing”. De asemenea, brandul folosește rețelele de socializare Facebook, Instagram și X (Twitter) ca mijloace de comunicare.