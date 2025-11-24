Skip to content

Timișoara. Înscrieri 2025 – 2026: Program gratuit pentru studenți și antreprenori care vor să învețe cum se construiește un startup

Sursă: © Alexandersikov | Dreamstime.com

Studenții și tinerii antreprenori români aflați la început de drum se pot înscrie gratuit într-un program educațional, lansat la Timișoara, pentru a învăța cum să construiască un startup.

Programul pilot TEKUNI este deja în desfășurare. Înscrierile gratuite se fac AICI, până pe 25 februarie 2026.

Programul, o inițiativă a Fundației Business World, oferă un parcurs complet de formare, structurat în șapte module care acoperă toate etapele construirii unui startup: de la validarea ideii și dezvoltarea MVP-ului, până la branding, marketing, legislație, finanțe, leadership și pregătirea pentru investiții. 

Programul oferit gratuit este destinat studenților și tinerilor antreprenori aflați la început de drum a fost lansat la Timișoara, printr-un proiect pilot, cu obiectivul de a se extinde la nivel național.

Participanții vor beneficia de suport din partea unor profesioniști precum: Cristian Munteanu, Managing Partner Early Game Ventures, Avi Cicirean, fondator Brand Minds, Alex Bogdan, fondator al fondului de investitii ROCA X și Dan Bugariu (Growceanu Angel Investment).

