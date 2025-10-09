Timișoara: Evenimente dedicate inovației, tehnologiei și antreprenoriatului

Startup-urile tech, companiile, universitățile, investitorii și liderii europeni sunt așteptați la Timișoara pentru o serie de evenimente, de la întâlniri tehnice la ateliere și sesiuni de pitching, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

InnoWeek 2025 va aduce peste 20 evenimente desfășurate pe parcursul unei săptămâni (20-26 octombrie) și va reuni peste 1.200 participanți din Europa.

Printre momentele principale se numără:

BegaTalks AI , meetup-ul profesioniștilor în ingineria datelor și AI;

Demo Day | inVest - Urban Mobility Accelerator , unde 14 startup-uri vor prezenta soluții inovative investitorilor;

Radical Product Thinking Workshop cu Radhika Dutt (autor bestseller și ex-Google);

cu Radhika Dutt (autor bestseller și ex-Google); PROW Conference - cea mai mare conferință dedicată profesioniștilor din industriile digitale din vestul țării, care aduce peste 600 de participanți și speakeri internaționali.

Programul complet poate fi găsit AICI.

„InnoWeek transformă Timișoara într-un festival al inovației care atrage participanți din toată Europa. Pentru o săptămână întreagă, peste 1.200 de antreprenori, investitori și lideri tech demonstrează că Timișoara poate face tranziția de la o foarte bună execuție la inovație scalabilă - fără să renunțe la puterea industrială care ne-a adus aici,” afirmă organizatorii.

Evenimentul este organizat de Asociația Banat IT, Cowork Timișoara, Growceanu, Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu AUMOVIO.