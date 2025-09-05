TikTok ajunge la peste 200 milioane utilizatori activi lunar în Europa. Câți români sunt prezenți pe platformă

Platforma socială TikTok a trecut de 200 milioane utilizatori activi lunar în Europa, număr în creștere față de anul trecut, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Numărul de utilizatori activi pe platformă se apropie, astfel, de o treime din populația Spațiului Economic European și a Marii Britanii, spune TikTok. În România, 9,1 milioane de utilizatori folosesc în fiecare lună aplicația.

Pe măsură ce comunitatea TikTok se dezvoltă, impactul platformei asupra ecosistemului european se amplifică. Afacerile mici ajung la clienți noi, instituțiile culturale se conectează cu un public mai larg, #BookTok stârnește un nou val de pasionați de lectură, iar fluxul dedicat STEM inspiră următoarea generație de inovatori.

În România, TikTok a colaborat cu o serie de ONG-uri și instituții media pentru Ziua Siguranței pe internet, realizarea distincției între fapte și ficțiune din conținutul online, sănătate sexuală și drepturile femeilor, printre altele.

„Pe TikTok, ideile s-au transformat în cariere, pasiunile în afaceri sustenabile, interesele de nișă în comunități înfloritoare și vreau să mulțumesc celor peste 200 de milioane de oameni care fac ca TikTok să fie ceea ce este astăzi în Europa”, a declarat Marlene Masure, General Manager, Content Operations, pentru Europa, TikTok.

Experții de la Oxford Economics au descoperit că activitatea întreprinderilor mici și mijlocii (SMEs) pe TikTok au contribuit cu 4,8 miliarde EUR la economiile Germaniei, Franței, Italiei, Țărilor de Jos și Belgiei și au susținut peste 51.000 de locuri de muncă.

Totodată, platforma este și partener oficial al unor evenimente precum Festivalul de la Cannes sau Turul Franței și Six Nations Rugby. De la parteneriatele cu echipa națională germană de fotbal la Euro 2024 și cu TeamGB și ParalympicsGB la Jocurile Olimpice de la Paris, TikTok a oferit o modalitate specială de a trăi aceste evenimente de referință, cu imagini și povești ale sportivilor din culise.

În domeniul artelor, instituții precum Royal Shakespeare Company s-au alăturat platformei și au adus arta către noi audiențe. În România, parteneriatul dintre TikTok și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu pentru ediția din anul 2022 a marcat și o premieră la nivel mondial: primul spectacol de teatru transmis live pe TikTok.

#BookTok inspiră o nouă generație de cititori și contribuie la creșterea vânzărilor pentru autorii prezenți pe TikTok. Platforma a colaborat cu evenimente literare din toată Europa, de la Târgul de Carte de la Frankfurt și cel de la Torino, până la Hay Festival din Regatul Unit și Boekenbal din Țările de Jos. Un studiu realizat de UK Publishers Association a constatat că 59% dintre tinerii cu vârste între 16 și 25 de ani și-au descoperit pasiunea pentru lectură datorită BookTok.

Anul trecut, TikTok a lansat un flux dedicat științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) în Europa, creând un canal unic dedicat conținutului educațional și inspirațional din domeniul STEM. De atunci, TikTok a adăugat mai mult conținut în limbile locale europene, iar la nivel global 25% dintre adolescenți accesează săptămânal fluxul STEM.