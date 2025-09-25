Termen ANAF 2025: Declarația 216 și plata impozitului special pe vilele valoroase

Fiscul a dat un comunicat pentru a reaminti proprietarilor care dețin vile sau alte imobile de valoare mare că la finalul lunii septembrie expiră termenul până la care trebuie să depună declarația 216 și să plătească impozitul special pentru lux.

„D.G.R.F.P. Cluj-Napoca reamintește contribuabililor că, în anul 2025, termenul limită de depunere a formularului 216 "Declaraţie privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare", pentru declararea impozitului special pe bunurile imobile de valoare mare și de plată a acestuia, este 30 septembrie 2025”, a transmis joi Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca din cadrul ANAF, printr-un comunicat oficial.

Formularul 216 se completează şi se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidenţiale situate în România, dacă valoarea impozabilă a clădirii (calculată potrivit dispozițiilor art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) depăşeşte 2.500.000 lei.

„Așadar, persoanele fizice au obligaţia de a calcula şi declara impozitul până la data de 30 septembrie, inclusiv, a anului fiscal curent”, a explicat Regionala Cluj a ANAF.

În cazul mașinilor de lux, 31 decembrie este termenul de depunere a declarației 216 și de plată a impozitului special. Obligația revine atât persoanelor fizice, cât și persoanelor juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare de achiziţie individuală depăşeşte 375.000 lei.

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se calculează, după cum urmează:

a) în cazul proprietăţilor reprezentând clădiri rezidenţiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenţei dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local şi plafonul de 2.500.000 lei;

Impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare se plătește la bugetul de stat, în următoarele conturi de Trezorerie:

20A070601- Impozitul special pe bunuri imobile de valoare mare;

0A070602- Impozitul special pe bunuri mobile de valoare mare.

Codurile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizează de către persoane fizice și juridice sunt publicate pe site-ul www.anaf.ro, domeniul Asistență Contribuabili-Secțiunea Plata obligațiilor fiscale- Codurile IBAN.

Formatul electronic al Formularul 216 este disponibil pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, domeniul Servicii Online , secțiunea - Descărcare declarații electronice și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Informaţii suplimentare se pot obţine:

prin intermediul Serviciului Spaţiu Privat Virtual- Formular de contact, secţiunea Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal;

telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la numărul- 031.403.91.60;

Broşura privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare şi Declaraţia privind impozitul special pe bunurile imobile şi mobile de valoare mare- Formular 216, publicată pe site-ul ANAF www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili- Servicii oferite contribuabililor- Ghiduri curente și alte materiale informative;

