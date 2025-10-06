Termen AFIR: Autorizații de mediu, sanitare și sanitar-veterinare pentru fermierii români și alți beneficiari care au accesat fonduri PNDR

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a „simplificat procedura” pentru verificarea și decontarea cererilor de plată depuse în cadrul ultimei tranșe de către beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Astfel, conform modificărilor aduse procedurilor de lucru ale AFIR, în situația în care beneficiarii nu pot prezenta documentele emise de autoritățile de mediu, sanitare, sanitar-veterinare la dosarul ultimei cereri de plată, acestea se pot transmite ulterior Agenției, în maximum 12 luni de la primirea Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.

„Am modificat procedurile noastre interne astfel ca beneficiarii PNDR să facă dovada la ultima cerere de plată că au depus solicitările în vederea obținerii avizelor – de mediu, sanitar, sanitar-veterinar – urmând ca, pe baza unui angajament, aceștia să depună în cursul anului 2026 respectivele avize. În felul acesta am putut veni cu un nou sprijin concret pentru fermieri, pentru procesatori, pentru autoritățile publice locale care vor finaliza investițiile pentru care au primit finanțare nerambursabilă, mai ales că eliberarea acestor avize este în responsabilitatea instituțiilor statului”, a declarat Adrian-Ionuț Chesnoiu, directorul general al AFIR.

Avertisment AFIR: Rezilierea contractelor de finanțare și recuperarea fondurilor de la beneficiari

Beneficiarii vor depune la dosarul ultimei cereri de plată, împreună cu documentele doveditoare ale inițierii demersurilor de obținere a acestora și Angajamentul beneficiarului cu privire la prezentarea avize, autorizații, certificate prin care comunică imposibilitatea depunerii avizelor/ autorizațiilor la ultima tranșă de plată, cu obligația prezentării acestora la Oficiile județene sau la Centrele regionale ale AFIR în termen de maxim 12 luni de la data primirii Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății.

În situația în care beneficiarii nu vor putea depune avizele, autorizațiile, certificatele, documentele specifice emise de autoritățile de mediu, sanitare, sanitar-veterinare în termenele maxim acceptate și asumate prin Angajament, AFIR avertizează că „va fi obligată să rezilieze contractele de finanțare ale respectivilor beneficiari și va trebui să dispună constituirea debitelor pentru recuperarea sumelor acordate până la data respectivă”.

„Subliniem faptul că, în conformitate cu regula finanțărilor europene N+3 aplicabilă PNDR, fondurile alocate României de către Comisia Europeană prin FEADR pentru exercițiul financiar 2014 – 2020, prelungit cu perioada de tranziție până în anul 2022, nu vor mai putea fi utilizate după data limită de 31 decembrie 2025, iar sumele rămase neconsumate vor fi dezangajate” - mai spune Agenția AFIR, din subordinea Ministerului Agriculturii.