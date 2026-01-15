Tendințe 2026 în materie de inteligență artificială în companiile și echipele de management românești

Leadership-ul devine un diferențiator critic în companii, în contextul inteligenței artificiale și al modului în care redefinește modul în care organizațiile iau decizii, își structurează echipele și generează valoare, transmite un ONG românesc care susține formarea managerilor din industria tech într-un comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Specialiștii organizației Leaders in Tech au punctat trei tendințe majore, influențate de AI, care vor defini agenda liderilor de business din România și din regiune în anul care tocmai a început, bazate pe cele peste 30 de evenimente organizate de ONG, corelate cu studii de piață.

Tendințe 2026 în materie de AI și leadership

Echipele devin hibride, iar managerii vor coordona și oameni și tehnologie

Pe măsură ce inteligența artificială este integrată în activitatea zilnică, companiile trec către echipe mai mici, autonome și orientate spre rezultate, în care liderii coordonează simultan oameni și tehnologie.

Un studiu realizat de compania de consultanță PwC arată că utilizarea inteligenței artificiale se extinde accelerat în toate industriile, inclusiv în sectoare tradiționale. În același timp, datele BCG indică o tranziție clară de la structuri piramidale către organizații bazate pe echipe hibride, formate din oameni și sisteme inteligente.

AI devine motor de creștere, nu doar instrument de reducere a costurilor

Pentru tot mai multe organizații din regiune, inteligența artificială devine strategie de creștere. Industriile cu grad ridicat de expunere la AI au înregistrat, după 2022, o majorare a productivității de aproape patru ori, potrivit studiilor, în timp ce sectoarele mai puțin expuse au stagnat.

Această schimbare se reflectă și la nivelul leadershipului: 50% dintre CEOconsideră integrarea AI în procesele de business o prioritate strategică pentru următorii trei ani, iar 70% anticipează că AI va transforma fundamental modul în care compania generează valoare, inclusiv prin noi surse de venit, conform PwC Global CEO Survey 2025.

Competențele se schimbă mai rapid

A treia tendință majoră vizează accelerarea schimbării competențelor și impactul asupra forței de muncă, în special asupra rolurilor entry-level. Presiunea asupra pieței muncii va fi majoră și în acest an.

Conform unui studiu BSI, 41% dintre liderii de business spun că AI permite reduceri de personal, iar 31% dintre organizații analizează soluții bazate pe AI înainte de a lua în calcul angajarea.

În acest context de transformare accelerată, organizația propune managerilor din tech și industrii conexe un cadru structurat de dezvoltare profesională, adaptat realității noilor tehnologii și susține formarea de lideri capabili să conducă echipe AI-Augmented și să transforme tehnologia în rezultate de business măsurabile.

„Liderii care vor face diferența sunt cei care înțeleg că AI nu înlocuiește gândirea umană, ci o amplifică. Rolul managerului devine acela de a orchestra colaborarea dintre oameni si întregul ecosistem de capabilități AI - instrumente, modele, automatizări și agenți, într-un mod care accelerează decizia, crește valoarea și dezvoltă competențe pe termen lung. Leaders in Tech există tocmai pentru a sprijini această tranziție, astfel încât niciun manager să nu fie nevoit să o parcurgă singur”, declară Bogdan Popescu, co-fondator Leaders in Tech.

ONG-ul Leaders in Tech a fost fondat în 2024, iar acum spune că reunește peste 150 de lideri implicați activ în construirea de programe, evenimente și inițiative comunitare, peste 100 de mentori și experți din industrie și peste 200 de mentees.

Comunitatea a organizat în 2025 peste 30 de evenimente și formate de învățare și a facilitat peste 300 de ore de mentorat 1-la-1, generând sute de conexiuni profesionale între lideri din București, Cluj-Napoca, Chișinău și din mediul online, susținute de parteneriate cu companii de top din tehnologie, telecom și servicii digitale.