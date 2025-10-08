Taximetriștii COTAR: Sute de firme colaborează cu Uber și Bolt, fraudând statul. Există riscul ca statul român să nu recupereze niciodată prejudiciul de 1 miliard EUR, dacă nu se extind controalele ANAF

Organizația patronală COTAR, care reunește firme de taxi și alți transportatori privați, acuză că „sunt sute de firme care colaborează direct sau indirect cu platformele de transport alternativ Uber și Bolt, fraudând statul”, existând riscul ca autoritățile române să nu mai poată recupera prejudiciul total, care ar depăși 1 miliard de euro, dacă nu intervin rapid asupra societăților românești de transport alternativ care activează prin intermediul aplicațiilor de ridesharing.

Într-un comunicat transmis, miercuri, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România solicită o „intervenție rapidă a instituțiilor statului pentru a extinde controalele asupra tuturor firmelor de ridesharing, după ce s-au înmulțit fraudele constatate de ANAF și DNA”.

COTAR susține că, în ultimii 10 ani, prejudiciul cauzat bugetului de stat în urma evaziunii fiscale din transportul alternativ ar depăși 1 miliarde de euro.

„Sunt sute de firme care colaborează direct sau indirect cu platformele de transport alternativ Uber și Bolt, fraudând statul. Aceste firme folosesc flote auto pe care le închiriază prin contracte de comodat, pentru a evita plata taxelor. (...) Atunci când Antifrauda le descoperă, se constată prejudicii produse statului foarte mari, dar firmele nu pot fi executate silit, pentru că nu dețin nici măcar mașini proprii. (...) Dacă nu se va interveni rapid, există riscul ca statul român să nu mai recupereze niciodată prejudiciul care, din calculele făcute de COTAR, se ridică la peste 1 miliard de euro”, afirmă patronatul COTAR, care reunește și firme de taxi.

„Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) solicită o intervenție rapidă a instituțiilor statului pentru a extinde controalele asupra tuturor firmelor de ride-sharing, după ce s-au înmulțit fraudele constatate de ANAF și DNA. Prejudiciul adus statului de aceste firme este mult mai mare decât cel constatat până acum, din controalele efectuate în ultimele luni – circa 100 de milioane de euro anual, ceea ce înseamnă peste 1 miliard de euro în ultimii 10 ani.

ANAF a anunțat, recent, că a descoperit o fraudă masivă în domeniul transport alternativ – 175 de milioane de lei (peste 35 de milioane de euro), în 5 zile de control Antifraudă și continuă controalele țintite, în perioada următoare, în domenii cheie de activitate susceptibile de fraudă fiscală. Prejudiciul a fost adus bugetului de stat de 128 de companii de transport alternativ (ride-sharing), care funcționau la negru, fără a declara fiscal veniturile generate și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv fără a achita obligațiile fiscale aferente. Frauda a fost descoperită în urma unei acțiuni de control la nivel național demarată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) derulată începând cu 29 septembrie 2025.

Sunt sute de firme care colaborează direct sau indirect cu platformele de transport alternativ Uber și Bolt, fraudând statul. Aceste firme folosesc flote auto pe care le închiriază prin contracte de comodat, pentru a evita plata taxelor. Metoda a fost descoperită recent, deși COTAR a transmis public informații către Guvern și Parlament, în legătură cu aceste practici ilegale ale firmelor de ride-sharing încă de acum 8 ani, cerând instituțiilor statului să le controleze și să ia măsuri.

ANAF a descoperit că unul dintre mecanismele prin care aceste companii fraudează statul, prin neplata taxelor și a impozitelor, este folosirea unor flote de mașini prezente pe cele două platforme, prin contracte de comodat de la alte firme, în timp ce șoferii lucrează pentru persoanele juridice care iau mașinile în comodat, dar acestea nu virează către bugetul de stat impozitul și contribuțiile reținute la veniturile plătite șoferilor, precum și alte taxe și impozite. Atunci când Antifrauda le descoperă, se constată prejudicii produse statului foarte mari, dar firmele nu pot fi executate silit, pentru că nu dețin nici măcar mașini proprii.

Atragem atenția Guvernului și instituțiilor de control asupra faptului că frauda este mult mai mare, la fel ca și numărul acestor firme care funcționează la negru, de la începutul acestui tip de activitate în România. Dacă nu se va interveni rapid, există riscul ca statul român să nu mai recupereze niciodată prejudiciul care, din calculele făcute de COTAR, se ridică la peste 1 miliard de euro.