Continuă controalele ANPC: Amenzi de 4,5 milioane lei date într-o săptămână

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 4,5 milioane lei în urma unor controale făcute în această săptămâna la peste 1.300 de operatori economici.

Printre neregulile găsite se numără: produse alimentare expirate, preparate din carne nesigure și lipsa informațiilor privind condițiile de păstrare a alimentelor.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, vineri, că în această săptămână au fost făcute mai multe acţiuni de control la nivel naţional. În urma verificărilor au fost date 877 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 4,54 milioane de lei, au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme de peste 171.000 de lei, conform News.ro.

De asemenea, activitatea a 14 operatori economici a fost suspendată temporar până la remedierea deficienţelor.

Principalele neconformităţi constatate au fost: lipsa autorizaţiilor de funcţionare; produse alimentare cu data limită de consum depăşită; preparate din carne nesigure, rezultate din nerespectarea condiţiilor post-desigilare stabilite de producător; comercializarea preparatelor de origine animală (carne şi carne tocată) fără afişarea preţului unitar, concomitent cu preţul de vânzare pe bucată.

Alte nereguli descoperite au fost: lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte data limită de consum şi condiţiile de păstrare ale produselor alimentare; lipsa afişării preţurilor şi a altor informaţii necesare pentru consumatori; deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română.