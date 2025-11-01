Secretarul general al Guvernului: O creștere a salariului minim este o măsură indicată

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), a afirmat că o creștere a salariului minim pe economie, cu menținerea scutirii de taxe pentru suma de 300 de lei, „este o măsură indicată în actualele condiții economice”, dar Executivul mai analizează și va lua o decizie până la finalul lunii noiembrie 2025.

În urma ședinței Consiliului Național Tripartit, de joi, Oprea a scris pe Facebook:

„Așa cum era de așteptat patronatele nu susțin creșterea salariului minim pe economie, sindicatele da. La Guvern părerile sunt împărțite. Concluzia, mai facem o analiză și decizia referitoare la creșterea salariului minim se amână până la sfârșitul lunii noiembrie”.

Ștefan Radu Oprea, care a fost și ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în două rânduri, a tras și unele „concluzii personale”:

„1. Suntem captivi prejudecăților și credințelor patronilor din România. Realitatea demonstrată empiric arată că urmare a creșterii salariului minim pe economie nu au scăzut nici productivitatea (din contră a crescut), nici numărul locurilor de muncă.

2. Modelul pe care îl propun patronatele este greșit pentru piața muncii. Stagnarea în salarii mici are ca rezultat migrarea forței de muncă calificate către țările vestice. Înlocuirea lor cu muncitori din afara UE nu este o soluție pentru creșterea competitivității pe termen lung, iar dacă am extinde analiza în zona demografiei am constata dezastrul acestor politici. Singura soluție corectă pentru a limita plecarea românilor în alte țări este convergența cu veniturile din UE.

3. Desigur modelul german este greșit pentru că ei au hotărât creșterea salariului minim chiar dacă sunt în recesiune (ironie - n.r.). S-or fi gândit să stimuleze cererea, adică consumul care ar fi un motor de relansare a economiei? Nu cred să fie atât de nepricepuți, că doar IMM-urile din Germania sunt toate orientate spre export nu pentru satisfacerea pieței interne. Sper că ați sesizat acrimonia”.

El s-a exprimat pentru creșterea salariului minim brut, care este 4.050 de lei acum.

„Continui să cred că o creștere a salariului minim este o măsură indicată în actualele condiții economice, inclusiv cu menținerea deducerii de 300 de lei”, a afirmat Oprea.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan s-a exprimat pentru păstrarea actualului salariu minim și în 2026.