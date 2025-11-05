ANAF: Modificarea perioadei fiscale la TVA. Termen pentru anumite firme

„Dacă îmi plătesc corect taxele, de ce tot mie îmi crești impozitele?”. Un expert explică „meniul fiscalității” din perspectiva contribuabilului român

Contribuabilul român „vrea să vadă respect din partea statului” și că este „considerat ca un partener și eventual, nu ca un suspect care are doar interesul de a face evaziune fiscală”, a spus marți un expert în fiscalitate, la o conferință privind așteptările economice pe anul 2026. Este important ca statul și contribuabilii să stea...