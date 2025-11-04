Skip to content

Date personale: Site românesc care ajută la găsirea aplicațiilor AI potrivite, amendat cu aproape 6.000 EUR pentru cookie-uri

Date personale: Site românesc care ajută la găsirea aplicațiilor AI potrivite, amendat cu aproape 6.000 EUR pentru cookie-uri
Sursă: © Marcin Maslowski | Dreamstime.com

O platformă online românească, ce adună într-un singur loc instrumente de inteligență artificială și ajută oamenii să găsească cea mai bună soluție AI pentru nevoile lor, tocmai a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu amendă în valoare de 30.000 lei, echivalentul a aproximativ 6.000 EUR.

Firma There’s an AI for that SRL a fost sancționată în urma unei investigații finalizate de ANSPDCP în luna octombrie 2025. Autoritatea pentru protecția datelor spune că firma a încălcat dispozițiile art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.  

În urma verificărilor, ANSPDCP a constatat că pe site-ul operatorului erau stocate module cookies neesențiale din punct de vedere tehnic, fără informarea clară și completă a utilizatorilor și fără obținerea consimțământului persoanelor vizate.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări a unei persoane fizice cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal. În cadrul investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a constatat că pe site-ul deținut de operator au fost stocate module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pe echipamentele utilizatorilor, fără o informare clară și completă și fără a exista consimțământul expres al persoanelor vizate”, spune ANSPDCP.

Firma, care a fost înființată în 2024, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 7,97 milioane lei și un profit net de aproape 3,53milioane lei, potrivit ultimelor date financiare raportate. Tot în 2024, There’s an AI for that SRL a raportat un număr mediu de 5 angajați, conform ultimelor date disponibile la Ministerul Finanțelor.

Taxe

„Dacă îmi plătesc corect taxele, de ce tot mie îmi crești impozitele?”. Un expert explică „meniul fiscalității” din perspectiva contribuabilului român

case vechi în București

Guvernul Bolojan „își pune în cap” și investitorii în drepturile asupra proprietăților naționalizate de comuniști. OUG 38/2025, contestată de un mare fond de capital

Summitul de Fiscalitate și Tehnologie reunește liderii industriei la Romexpo: Ministrul Finanțelor și președintele ANAF, prezenți pe scenă

firme

Firmele românești cu pierderi riscă amenzi de 60.000 EUR, dacă nu majorează capitalul social  (avocate)

persoană care numără lei românești, RON

Continuă controalele ANPC: Amenzi de 4,5 milioane lei date într-o săptămână

taxe

Mobilitatea și delegarea angajaților: Confuzii fiscale pentru firmele din România. Consultanții fiscali cer clarificări

Cine este Shayne Coplan, fondatorul Polymarket, platforma interzisă acum în România și folosită intens în timpul alegerilor prezidențiale