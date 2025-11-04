Date personale: Site românesc care ajută la găsirea aplicațiilor AI potrivite, amendat cu aproape 6.000 EUR pentru cookie-uri

O platformă online românească, ce adună într-un singur loc instrumente de inteligență artificială și ajută oamenii să găsească cea mai bună soluție AI pentru nevoile lor, tocmai a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu amendă în valoare de 30.000 lei, echivalentul a aproximativ 6.000 EUR.

Firma There’s an AI for that SRL a fost sancționată în urma unei investigații finalizate de ANSPDCP în luna octombrie 2025. Autoritatea pentru protecția datelor spune că firma a încălcat dispozițiile art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

În urma verificărilor, ANSPDCP a constatat că pe site-ul operatorului erau stocate module cookies neesențiale din punct de vedere tehnic, fără informarea clară și completă a utilizatorilor și fără obținerea consimțământului persoanelor vizate.

„Investigația a fost demarată ca urmare a unei sesizări a unei persoane fizice cu privire la o posibilă încălcare a prevederilor legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal. În cadrul investigației, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a constatat că pe site-ul deținut de operator au fost stocate module cookies care nu erau necesare din punct de vedere tehnic pe echipamentele utilizatorilor, fără o informare clară și completă și fără a exista consimțământul expres al persoanelor vizate”, spune ANSPDCP.

Firma, care a fost înființată în 2024, a înregistrat o cifră de afaceri de peste 7,97 milioane lei și un profit net de aproape 3,53milioane lei, potrivit ultimelor date financiare raportate. Tot în 2024, There’s an AI for that SRL a raportat un număr mediu de 5 angajați, conform ultimelor date disponibile la Ministerul Finanțelor.