Taxe 2026: Modificare la limita de deductibilitate pentru unele firme (consultanți)

Începând cu 2 februarie 2026, a mai intrat în vigoare o modificare importantă pentru firme: plafonul de 1% care limita deductibilitatea cheltuielilor cu drepturi de proprietate intelectuală, management sau consultanță în tranzacțiile cu entități afiliate din străinătate a fost eliminat.

Din 2026, firmele care efectuau anumite cheltuieli intragrup cu entități afiliate din străinătate urmau să fie supuse unor limite privind deductibilitatea acestora la impozitul pe profit. Măsura, aplicabilă doar companiilor care nu datorează impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), a fost introdusă prin Legea 239/2025 (Pachetul 2 fiscal).

Între timp, s-a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța nr. 6/2026 pentru completarea Codul de procedură fiscală, precum și unele măsuri fiscal bugetare, care a eliminat aceste prevederi. Motivul, spune Ministerul Finanțelor, ține de „riscuri de dublă impozitare și tratamente discriminatorii”.

„Decizia este adoptată în contextul ultimelor etape ale procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E). Reprezentanții O.C.D.E. au evidențiat oportunitatea reanalizării prevederilor art. 25.1, semnalând că anumite formulări ale acestui articol ar putea genera interpretări diferite, inclusiv din perspectiva aplicării principiilor de nediscriminare a tratamentului fiscal între persoane afiliate rezidente și nerezidente, precum și în ceea ce privește potențialul impact asupra rezultatelor operaționale raportate de companiile impactate de prevederea legală în cauză. În acest context, recomandarea O.C.D.E. a vizat luarea în considerare a suspendării temporare a aplicării prevederii în cauză, în vederea realizării unei analize detaliate, care urmează a fi desfășurată în perioada următoare împreună cu reprezentanții O.C.D.E., cu scopul evaluării aspectelor de natură interpretativă și al verificării alinierii cu principiile de nediscriminare, precum și al potențialelor implicații în zona prețului de piață, după caz. Aderarea la O.C.D.E. va avea un rol decisiv în modernizarea cadrului fiscal și în creșterea atractivității economice pentru investiții. În acest context, România este pregătită să avanseze către următoarea etapă de integrare și să își asume responsabilitățile care decurg din statutul de stat membru al O.C.D.E”, conform MFP.

Astfel, prin OG nr. 6/2026 „s-a abrogat art. 25¹ privind limitarea deductibilității la 1% în cazul cheltuielilor reprezentând drepturi de proprietate intelectuală, management sau consultanță, ca urmare a tranzacțiilor cu entități afiliate nerezidente, prevedere care a intrat inițial în vigoare la 1 ianuarie 2026. Începând cu trimestrul I 2026, cheltuielile supuse art. 25¹ din Codul fiscal vor fi tratate din perspectiva deductibilității conform regulilor generale prevăzute la art. 25, la determinarea rezultatului fiscal. Prevederea se aplică atât contribuabililor cu declarare trimestrială, cât și celor care aplică sistemul anual, inclusiv în cazul exercițiilor fiscale modificate”, au punctat specialiștii Deloitte România într-un material informativ.

Conform acestui articol abrogat, contribuabilii, „alții decât cei prevăzuți la art. 15 și cei care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri, astfel cum este definită potrivit dispozițiilor art. 181, de peste 50.000.000 euro, care înregistrează cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuieli de management, consultanță, în relația cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România, astfel cum sunt prezentate în contul de profit și pierdere/situația veniturilor și cheltuielilor/date informative din raportările contabile oficiale întocmite pentru exercițiul financiar 2024/exercițiul financiar diferit de anul calendaristic care începe în anul 2024, a căror pondere în totalul cheltuielilor înregistrate în aceleași raportări este de peste 1%, consideră deductibile cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, în relația cu entități afiliate care nu sunt înființate/constituite și nu au locul conducerii efective în România, înregistrate în anul fiscal de calcul, în limita de 1% din totalul cheltuielilor înregistrate conform reglementărilor contabile în anul fiscal de calcul”.