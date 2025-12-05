Acordul de Preț în Avans (APA), instrument strategic în relația cu ANAF: Noutăți în 2025, etape și recomandări

Predictibilitate și protecție pentru riscurile de ajustare fiscală pot fi obținute cu ajutorul Acordului de Preț în Avans (APA), un instrument strategic în relația cu ANAF, care oferă atât certitudine în aplicarea principiului valorii de piață, cât și o consolidare a relației cu autoritatea fiscală prin transparență și colaborare, spun doi specialiști într-o analiză transmisă vineri StartupCafe.ro.

APA este un acord formal între contribuabil și autoritatea fiscală competentă, prin care se stabilește în avans metodologia de determinare a prețurilor de transfer pentru tranzacțiile intra-grup, explică Ionuț Simion, Partener PwC Romania, și Livia Teodoru, Director PwC Romania.

„Acest acord are caracter obligatoriu și oferă protecție împotriva ajustărilor fiscale, atât timp cât termenii și condițiile agreate în acord se respectă. Un criteriu esențial care trebuie avut în vedere este ca tranzacția să fie predictibilă și stabilă pe termen mediu - lung, pentru a justifica un acord valabil pe o perioadă de 5 ani”, spun cei doi specialiști.

Conform lor, în România, interesul pentru APA a crescut în ultimii ani, în special în industriile cu tranzacții de valori semnificative și modele de afaceri complexe dar care rămân stabile de-a lungul unei perioade, cum ar fi producția, distribuția, prestarea de servicii.

Redăm analiza:

Noutatea din 2025

„O noutate importantă este introducerea mecanismului de „roll-back”, începând cu anul 2025, care permite aplicarea metodologiei aprobate și pentru perioade anterioare, oferind astfel o acoperire extinsă și reducând riscul de litigii pentru anii fiscali trecuți.

Regulile introduse în 2025 permit aplicarea metodologiei aprobate prin APA și pentru perioade anterioare (în general, până la 5 ani), în anumite condiții (i.e. dacă faptele și circumstanțele sunt identice cu cele din perioada acoperită de APA și contribuabilul a respectat principiul valorii de piață în perioada respectivă). Acest mecanism reduce riscul litigiilor pentru perioadele trecute și oferă un avantaj semnificativ societăților care au o abordare proactivă cu privire la securizarea metodologiei aferentă tranzacțiilor intra-grup, căci pot obține certitudine nu doar pentru viitor, ci și pentru trecut.

În contextul pachetului fiscal 2, care introduce o prevedere importantă privind limitarea deductibilității pentru anumite cheltuieli intra-grup (drepturi de proprietate intelectuală, management, consultanță) în relație cu afiliați nerezidenți, APA capătă o importanță sporită, deoarece acest plafon nu se aplică societăților care îl dețin sau solicită unul, începând cu anul fiscal 2027. Astfel, APA devine un instrument esențial pentru a evita limitarea deductibilității acestor cheltuieli.

Ce tranzacții se pretează pentru APA?

Deși APA se poate solicita pentru orice tranzacție intragrup, nu toate tranzacțiile justifică efortul și costul acestuia. Este esențial ca tranzacțiile vizate să fie semnificative din punct de vedere valoric și să prezinte un grad ridicat de recurență. Printre cele mai des întâlnite tipologii se numără:

Activități de producție: cu procese standardizate și fluxuri stabile, acestea sunt ideale pentru un APA;

Activități de distribuție: tranzacțiile implică marje variabile și riscuri comerciale care trebuie clar definite;

Servicii de management și suport: justificarea beneficiului economic este adesea dificilă, iar APA poate clarifica și valida alocarea costurilor;

Servicii IT și dezvoltare software: analiza funcțională trebuie să fie extrem de clară, pentru a evidenția cine ia deciziile strategice, cine deține proprietatea intelectuală și cine suportă riscurile operaționale;

Transfer de proprietate intelectuala sau alte active intangibile: mărcile, brevetele și know-how-ul implică o analiză DEMPE (Development, Enhancement, Maintenance, Protection, Exploitation) riguroasă;

Finanțări intra-grup: mai ales cele cu valori mari sau structuri complexe, unde riscul de ajustare este ridicat;

Acorduri de contribuție la costuri (Cost Contribution Arrangements): aceste acorduri presupun împărțirea costurilor și beneficiilor între entități, ceea ce poate genera controverse privind proporționalitatea contribuțiilor. APA ajută la validarea metodologiei de alocare și la demonstrarea faptului că fiecare participant primește un beneficiu economic corespunzător contribuției sale.

Cum se fundamentează profilul funcțional?

Profilul funcțional este coloana vertebrală a unei cereri de APA. Autoritățile fiscale vor să înțeleagă în detaliu cine, ce face în cadrul grupului și cum sunt distribuite riscurile și funcțiile între participanții la tranzacție. O analiză funcțională solidă trebuie să includă:

Identificarea clară a funcțiilor și riscurilor: este important să se evidențieze rolurile fiecărei entități implicate, inclusiv cine ia deciziile strategice și cine suportă riscurile comerciale, financiare sau de piață;

Documentarea proceselor interne: organigramele, fluxurile decizionale, politicile interne și matricea responsabilităților trebuie să fie bine structurate și susținute cu dovezi;

Capacitatea economică reală: autoritățile fiscale vor să vadă că entitățile implicate au resursele necesare: personal calificat, infrastructură, capital pentru a desfășura activitățile declarate;

Benchmarking solid: alegerea metodei de prețuri de transfer (TNMM, CUP, etc.) trebuie justificată, pentru a sustine apoi studiile de comparabilitate riguroase, conforme cu cerințele locale și internaționale; analiza intervalelor de piață.

Etapele cheie ale procesului

Procesul de obținere a APA este unul complex și, conform legii, poate dura între 12 și 18 luni, în funcție de tipul acordului (unilateral sau bilateral). În practică însă aceste termene nu sunt întotdeauna respectate, uneori din motive obiective (cereri suplimentare de informații, clarificări, etc).

Etapele principale includ:

Întâlnirea preliminară: O discuție informală cu ANAF pentru a evalua eligibilitatea și a înțelege așteptările autorității fiscale;

Depunerea cererii: Pregătirea unei documentații complete, care să includă fundamentarea cererii, analiza funcțională, studiul de comparabilitate, contractele relevante, proiecții financiare și prezumții critice. Se achită și taxa aferentă, conform legislației;

Analiza autorităților fiscale: Aceasta poate solicita informații suplimentare sau clarificări, iar colaborarea eficientă este esențială;

Negocierea: În cazul unui APA bilateral, procesul implică și autoritatea fiscală din cealaltă jurisdicție, ceea ce poate prelungi durata procedurii;

Emiterea acordului: Acordul are o valabilitate standard de 5 ani, cu posibilitate de prelungire, dacă condițiile rămân neschimbate. În cazuri excepționale poate avea o valabilitate mai mare de 5 ani.

Recomandări pentru APA reușit

Implică echipe multidisciplinare (fiscal, juridic, financiar) pentru o abordare completă;

Asigură consistența între dosarul prețurilor de transfer și cererea APA;

Pregătește argumente solide pentru fiecare ipoteză economică;

Menține un dialog deschis și constructiv cu autoritatea fiscală pe tot parcursul procesului;

Nu subestima timpul necesar pentru colectarea informațiilor și pregătirea clarificărilor solicitate de ANAF;

Nu ignora riscurile de schimbare a modelului de business pe durata APA;

Nu depune cererea APA fără o întâlnire preliminară, aceasta poate evita blocaje și economisi timp.

Cu o pregătire riguroasă, o analiză funcțională solidă și o colaborare eficientă cu autoritatea fiscală, societățile pot transforma un proces complex într-un avantaj competitiv. În contextul noilor reglementări (i.e. reguli de roll-back sau în ceea ce privește crearea premiselor pentru a evita limitarea deductibilității anumitor servicii intra-grup) și al intensificării controalelor, oportunitatea de a iniția APA este mai relevantă ca niciodată pentru contribuabilii care doresc să reducă riscurile și să obțină certitudine fiscală”.