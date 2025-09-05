Supercomputerul european JUPITER atinge o putere de calcul a 1 milion de smartphone-uri

Supercomputerul JUPITER, investiție comună a UE și a Germaniei, devine oficial primul sistem european care atinge pragul „exascale”, fiind capabil să realizeze mai mult de un cvintilion (1 urmat de 18 zerouri) de operațiuni pe secundă.

Astfel, unitatea instalată în Germania atinge o putere de calcul a 1 milion de telefoane moderne, devenind cel mai puternic supercomputer din Europa și al patrulea cel mai rapid din lume, transmite Comisia Europeană într-un comunicat.

Totodată, JUPITER funcționează în întregime cu energie regenerabilă și dispune de răcire și reutilizare a energiei de ultimă generație.

Cu o putere de calcul care depășește un exaflop, JUPITER va transforma știința, inovația și elaborarea politicilor în întreaga Europă, susține Comisia.

Cercetătorii vor putea acum să ruleze modele climatice și meteorologice la rezoluție kilometrică, permițând prognoze mult mai precise ale evenimentelor extreme, cum ar fi valurile de căldură, furtunile puternice și inundațiile.

Totodată, supercomputerul va sprijini dezvoltarea și implementarea soluțiilor de inteligență artificială. Capacitatea sa de supercalcul va sprijini viitoarea „Fabrică de Inteligență Artificială” (JAIF) anunțată în martie 2025, care va antrena modele (LLM) de ultimă oră pentru IA generativă și tehnologii digitale de ultimă generație.

JUPITER este o investiție comună a UE și a Germaniei de 500 milioane EUR, canalizată prin întreprinderea comună EuroHPC, care urmărește dezvoltarea unei rețele de „Gigafabrici” de inteligență artificială în UE: centre de calcul la scară largă, eficiente din punct de vedere energetic, dedicate formării și implementării modelelor de IA de frontieră.

Amintim că Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a transmis Comisiei Europene, în cadrul EuroHPC Joint Undertaking, o scrisoare de intenție pentru găzduirea Black Sea AI Gigafactory spre finalul lunii iunie a acestui an, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Proiectul prevede instalarea a peste 100.000 de acceleratoare AI în două locații distincte: Cernavodă (Faza I) și Doicești (Faza II), ambele selectate pentru avantajele strategice în materie de energie, infrastructură digitală și acces la conectivitate internațională de înaltă capacitate.