Suma minimă care poate fi investită acum în acțiuni la magazinele românești Contakt, de huse și alte accesorii pentru telefoane

Magazinele românești Contakt, care vând huse și alte accesorii pentru telefoane, au început, miercuri, 12 noiembrie 2025, să ofere acțiuni (simbol CTK), într-o ofertă publică inițială (IPO), marcând astfel primul pas către listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB).

Prețul de subscriere este stabilit între 4,30 și 5,20 lei/acțiune, echivalentul unui posibil discount de până la 18% față de valoarea estimată în raportul de evaluare realizat de consultantul de business Dragoș Cabat, membru al Consiliului Director CFA România, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

În urma celor două metode consacrate de evaluare a rezultat un preț pe acțiune de 5,24 lei, a precizat compania.

Investitorii pot subscrie un minim de 200 de acțiuni (echivalentul a 860 lei) și un maxim de 500.000 de acțiuni. Investitorii care nu dețin încă un cont de tranzacționare pot utiliza codul promoțional „CONTAKT” pentru deschiderea unui cont la intermediarul ofertei, Goldring, fără a fi necesară alimentarea cu suma minimă standard.

Oferta vizează atingerea unui free float de 10% din capitalul social, cu intenția declarată de a extinde treptat acest procent până la 30%, prin emisiuni viitoare de acțiuni. Această strategie are ca obiectiv creșterea lichidității acțiunilor Contakt și consolidarea prezenței companiei pe piața de capital românească.

După listare, Contakt își propune implementarea unei politici de dividend atractive și predictibile, care vizează distribuirea a 70% din profitul net anual către acționari.

După încheierea perioadei de subscriere, pe 3 decembrie, Contakt va iniția procedura de admitere la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Specializată în comerțul cu accesorii pentru telefoane mobile şi furnizarea de servicii conexe, rețeaua Contakt a fost lansată în anul 2002, la Timișoara, de antreprenorii Cosmin Preda și Darius Petric, cărora li s-a alăturat apoi și Dumitru Marcel Ioftor. Înainte de IPO, cei trei oameni de afaceri dețineau în proporții egale firma Contakt Express Logistik SA, care operează rețeaua comercială, potrivit datelor oficiale colectate de portalul Termene.ro.

În anul 2024, firma a avut venituri totale de 135,4 milioane de lei (creștere cu 14% față de anul 2023) și a scos profit de 14,2 milioane de lei (în creștere cu 7,6%). Numărul de angajați proprii pe firmă a scăzut de la 156 la 96 de oameni (scădere cu 38%), conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Fondată în 2002, la Timișoara, de antreprenorii Cosmin Preda și Darius Petric, cărora li s-a alăturat în 2014 Dumitru Marcel Ioftor, compania Contakt este unul dintre principalii jucători din piața românească de accesorii GSM. Rețeaua numără în prezent 235 de magazine la nivel național, cu 25 de locații noi deschise în 2025.

Parteneriat cu o fabrică ungurească de huse personalizate pentru telefoane

Contakt a anunțat, miercuri, și un parteneriat strategic cu Mobilfox, un mare magazin online de huse personalizate. Mobilfox deține o fabrică proprie de producție în Ungaria, pentru un flux de aprovizionare stabil pentru piața locală.

Prin această colaborare, utilizatorii din România au acum acces la gama completă de huse Mobilfox. Contakt spune că aceste huse au o „tehnologia avansată de absorbție a șocurilor și protecție 360°”. Produsele vor fi disponibile, într-o primă fază, în magazinele și insulele premium Contakt.

„Parteneriatul cu Mobilfox marchează un pas important în direcția consolidării portofoliului nostru de branduri premium și a creșterii nivelului de satisfacție al clienților. Produsele Mobilfox vin cu o calitate europeană verificată, un design contemporan și o protecție superioară pentru telefoanele mobile. În plus, datorită producției din Ungaria, reușim să ne diversificăm sursele de aprovizionare și să reducem dependența de importurile din Asia”, a declarat Manuel Iana, Director General Contakt.

Integrarea Mobilfox în rețeaua Contakt oferă astfel consumatorilor posibilitatea de a „vedea și testa produsele fizic, beneficiind de disponibilitate imediată și servicii locale de suport și garanție”.

„Suntem încântați să colaborăm cu Contakt, un partener cu o prezență solidă și încredere pe piața românească. Ne dorim ca husele Mobilfox să fie mai accesibile pentru clienții din România, nu doar prin livrare rapidă, ci și printr-o experiență tactilă, direct în magazine”, a declarat Kevin Diller, director & CEO Mobilfox.

În paralel, Contakt susține că „își continuă expansiunea internațională”, vizând piețe precum Cehia și Bulgaria.