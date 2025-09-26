Skip to content

O studentă româncă a fost premiată la Istanbul pentru design-ul unei cutii de prezervative

Sursă: Pro Carton

Elena Ghețu, studentă la Universitatea de Artă și Design (UAD) din Cluj-Napoca, a primit Premiul Juriului la Gala premiilor europene pentru designul de ambalaj (Pro Carton Young Designers Award 2025), care a avut loc la Istanbul, potrivit Agerpres.

La concurs au fost înscriși aproape 1.000 de participanți din toată Europa, iar pentru proiectele finaliste au existat cinci premii: Creative Cartonboard Packaging | Food and Drink; Creative Cartonboard Packaging | All Other; Sustainability Award; Public Award; Judge's Award. După mai multe etape de selecție, proiectul meu, 'TENSUM', a fost ales printre finaliști și prezentat în cadrul galei de premiere care a avut loc în Istanbul, primind Judge's Award (Premiul Juriului), un premiu oferit pentru mesajul și impactul puternic al proiectului”, a declarat pentru sursa citată Elena Ghețu.

Coordonatorul proiectului, Paul Cheptea, a declarat, pentru Agerpres, că premiul studentei sale reprezintă o reușită atât pentru aceasta, cât și pentru întreaga facultate.

Proiectul câștigător, Tensum, este un concept de ambalare a prezervativelor cu „o întorsătură îndrăzneață și obraznică”. În formă de carte în miniatură, ambalajul este format din „pagini” roșii, care asociază fiecare prezervativ cu un mesaj.

„Realizată în întregime din materiale reciclate, husa neagră minimalistă menține lucrurile discrete și discrete, în timp ce interiorul roșu viu sugerează ceva mai îndrăzneț. Stârnind conversații, acest design arată că siguranța nu trebuie să fie plictisitoare”, se arată în descrierea proiectului de pe site-ul Pro Carton.

Premiul Pro Carton Young Designers este cea mai importantă competiție anuală de tinere talente din Europa pentru designul de ambalaje. Concentrându-se exclusiv pe carton, premiul joacă un rol de pionierat în promovarea ambalajelor sustenabile și a inovației în rândul studenților din întreaga Europă, explică Asociația Europeană a producătorilor de Carton (Pro Carton).

