Startup-urile americane, cele mai afectate de taxa de 100.000 dolari pentru vizele H-1B, „pentru specialiști”

Planurile administraţiei Trump de a introduce o taxă de 100.000 dolari pentru vizele H-1B riscă să lovească puternic ecosistemul american de startup-uri, avertizează fondatori şi investitori de capital de risc, potrivit CNBC, citată de News.ro.

H-1B, programul care permite companiilor din SUA să angajeze temporar lucrători străini calificaţi în domenii precum IT, sănătate şi inginerie, era deja dificil de accesat pentru firmele aflate la început de drum, din cauza cotelor anuale limitate. Acum, costurile suplimentare fac recrutarea de talente străine aproape imposibilă pentru companiile mici.

„Pentru un startup aflat la început, fiecare angajare este esenţială. Taxa propusă este mult prea mare pentru a fi justificată”, a declarat Desmond Lim, CEO şi cofondator Workstream.

Îngrijorări similare au fost exprimate şi de Alma, o companie legal-tech din San Francisco, care a raportat o creştere de 100 de ori a solicitărilor de consultanţă în ultimele zile, pe fondul panicii din piaţă.

Experţii subliniază că marile companii de tehnologie vor putea absorbi costurile, însă startup-urile riscă să piardă accesul la inginerii şi specialiştii care pot face diferenţa între succes şi eşec.

„Doar câţiva angajaţi străini pot fi decisivi pentru reuşita unui startup”, a spus Robert D. Atkinson, preşedintele Information Technology and Innovation Foundation.

Un alt efect posibil este diminuarea interesului fondurilor de capital de risc pentru investiţiile în startup-urile americane dependente de vizele H-1B.

„Schimbările ar putea redirecţiona capitalul şi talentele către Marea Britanie, Canada sau Europa”, a explicat Manish Singh, director de investiţii la Crossbridge Capital.

În context, unii analişti vorbesc chiar despre o posibilă inversare a fenomenului de „atragere de talente”: angajații calificați care vedeau SUA drept destinaţia naturală pentru cariere în tehnologie iau acum serios în calcul Europa şi alte pieţe ca alternative.