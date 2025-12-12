Skip to content

Director general Junior Achievement Worldwide, sfat pentru tinerii viitori lideri: „Nu vă speriați de eșec”

Asheesh Advani, CEO JA Worldwide
Asheesh Advani, CEO JA Worldwide Sursă: Răzvan Tătaru / StartupCafe.ro

„Nu vă speriați de eșec. Sunteți singurii care contați atunci când vă gândiți la ce învățați din experiențele voastre. Nu vă faceți griji cu privire la ce cred alți oameni. Concentrați-vă pe a avea experiențe de startup grozave de la început”, recomandă Asheesh Advani, CEO JA Worldwide, tinerilor care își încep parcursul profesional sau care vor să devină lideri, la un eveniment la care a participat StartupCafe.ro.

Am fost la evenimentul de lansare atât a cărții „Modern Achievement” în România, carte scrisă de Asheesh Advani, directorul general al organizației globale Junior Achievement, cât și a programului JA finanțat de Citi Foundation, „Building Retail Career Skills”, care va susține tinerii din România, Irlanda, Portugalia și Ungaria din medii dezavantajate prin oferirea de experiențe practice și activități diverse pentru dezvoltarea de competențe profesionale și familiarizarea cu sectorul de comerț.

Am discutat puțin cu Advani despre ce înseamnă leadership-ul pentru tinerii din ziua de azi:

„Un lucru pe care îl știm este că tinerii vor avea multe locuri de muncă și multe cariere. Așadar, pentru a fi lideri, trebuie să fie mai întâi lideri ai lor înșiși, pentru a dobândi setul de abilități și mentalitatea necesare pentru a naviga de la un loc de muncă la altul și de la o carieră la alta”.

El consideră că viitorii lideri au nevoie de „auto-eficacitate”, concept care este dezvoltat în carte, dar care a fost explicat și pentru comunitatea StartupCafe: „să aibă suficientă încredere și credință în sine pentru a schimba locul de muncă sau cariera”.

„Auto-eficacitatea” se poate construi prin patru metode, așa cum a explicat în cadrul evenimentului:

  • „să auzi de la alți oameni că vei reuși”
  • „să înveți prin practică”
  • „să ai modele de urmat”
  • „să iei lucrurile negative care ți s-au întâmplat și să le faci pozitive”

De asemenea, Advani spune că experiența de antreprenor sau de liber-profesionist este importantă, alături de o „mentalitate antreprenorială”, pentru succesul în carieră și formarea tinerilor ca lideri.

În cadrul evenimentului, directorul general JA Worldwide a spus că 70% din afacerile pornite de elevii și studenții care participă la programele organizației sunt legate de sustenabilitate și adresează provocările schimbărilor climatice.

În plus, Asheesh Advani a menționat că, în medie, tinerii din ziua de azi vor fi avut, de-a lungul anilor, 20 de locuri de muncă diferite și 7 cariere diferite.  

Idei | Antreprenori

24 de soluții pentru orașe verzi au fost selectate într-un accelerator de idei, care se va desfășura în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, în 2026

Proiectul World (fost WorldCoin), co-fondat de Sam Altman (OpenAI), lansează funcții de „super-aplicație” pentru transfer de crypto și altele

Un startup AI cu un fondator de origine română atrage peste 12 milioane dolari finanțare de la Andreessen Horowitz și alte fonduri de investiții

Listă 2025: Idei de afaceri IT din Republica Moldova, câștigătoare ale unui concurs de soluții digitale

Cornel Amariei CEO dotLumen

Nouă investiție europeană, atrasă de startup-ul românesc .lumen

România, prezentă în acceleratorul NATO de afaceri DIANA 2026, printr-un institut de cercetare-dezvoltare aerospațială

Daiva Rakauskaitė, CFA, partener și manager de fond, Aneli Capital

Un nou fond de investiții lituanian de 35 milioane EUR vrea să investească în startup-uri baltice și din Europa Centrală și de Est