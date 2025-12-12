Director general Junior Achievement Worldwide, sfat pentru tinerii viitori lideri: „Nu vă speriați de eșec”

„Nu vă speriați de eșec. Sunteți singurii care contați atunci când vă gândiți la ce învățați din experiențele voastre. Nu vă faceți griji cu privire la ce cred alți oameni. Concentrați-vă pe a avea experiențe de startup grozave de la început”, recomandă Asheesh Advani, CEO JA Worldwide, tinerilor care își încep parcursul profesional sau care vor să devină lideri, la un eveniment la care a participat StartupCafe.ro.

Am fost la evenimentul de lansare atât a cărții „Modern Achievement” în România, carte scrisă de Asheesh Advani, directorul general al organizației globale Junior Achievement, cât și a programului JA finanțat de Citi Foundation, „Building Retail Career Skills”, care va susține tinerii din România, Irlanda, Portugalia și Ungaria din medii dezavantajate prin oferirea de experiențe practice și activități diverse pentru dezvoltarea de competențe profesionale și familiarizarea cu sectorul de comerț.

Am discutat puțin cu Advani despre ce înseamnă leadership-ul pentru tinerii din ziua de azi:

„Un lucru pe care îl știm este că tinerii vor avea multe locuri de muncă și multe cariere. Așadar, pentru a fi lideri, trebuie să fie mai întâi lideri ai lor înșiși, pentru a dobândi setul de abilități și mentalitatea necesare pentru a naviga de la un loc de muncă la altul și de la o carieră la alta”.

El consideră că viitorii lideri au nevoie de „auto-eficacitate”, concept care este dezvoltat în carte, dar care a fost explicat și pentru comunitatea StartupCafe: „să aibă suficientă încredere și credință în sine pentru a schimba locul de muncă sau cariera”.

„Auto-eficacitatea” se poate construi prin patru metode, așa cum a explicat în cadrul evenimentului:

„să auzi de la alți oameni că vei reuși”

„să înveți prin practică”

„să ai modele de urmat”

„să iei lucrurile negative care ți s-au întâmplat și să le faci pozitive”

De asemenea, Advani spune că experiența de antreprenor sau de liber-profesionist este importantă, alături de o „mentalitate antreprenorială”, pentru succesul în carieră și formarea tinerilor ca lideri.

În cadrul evenimentului, directorul general JA Worldwide a spus că 70% din afacerile pornite de elevii și studenții care participă la programele organizației sunt legate de sustenabilitate și adresează provocările schimbărilor climatice.

În plus, Asheesh Advani a menționat că, în medie, tinerii din ziua de azi vor fi avut, de-a lungul anilor, 20 de locuri de muncă diferite și 7 cariere diferite.