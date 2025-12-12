24 de soluții pentru orașe verzi au fost selectate într-un accelerator de idei, care se va desfășura în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, în 2026

24 de soluții pentru provocări urbane au fost alese în urma primei etape a programului UrbanLab for Green Cities 2025–2026, amplu proces de generare de idei („ideathon”) desfășurat în luna noiembrie în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Pe parcursul a patru weekenduri consecutive, programul a reunit cetățeni, experți, administrații locale, universități și ONG-uri pentru a produce soluții colaborative orientate spre neutralitate climatică și soluții urbane, pentru o viață mai bună în orașe.

În prima etapă, au fost implicați 165 de participanți, 50 de mentori și evaluatori din mediul privat, universitar, administrativ și comunitar. De asemenea, au fost dezvoltate 39 de concepte în total, dintre care 24 merg mai departe în a doua etapă, UrbanLab Incubator 2026.

„Anul acesta am văzut mai mult ca oricând ce pot genera comunitățile atunci când sunt sprijinite, ascultate și conectate cu actorii relevanți ai orașului. UrbanLab a devenit un spațiu matur de co-creație pentru soluții scalabile și utile orașelor din România”, transmite UrbanizeHub.

În cadrul ideathonurilor UrbanLab, echipele participante au abordat o gamă amplă de provocări urbane, de la reducerea poluării și combaterea insulelor de căldură, până la mobilitate inteligentă, biodiversitate urbană și gestionarea eficientă a resurselor.

Soluțiile propuse au vizat optimizarea parcărilor, prioritizarea transportului public, sisteme de recompensare pentru mobilitate sustenabilă, reducerea risipei și reutilizarea resurselor, revitalizarea spațiilor verzi, inclusiv în școli, și crearea de platforme digitale pentru protejarea patrimoniului.

Echipele câștigătoare au venit cu idei ca:

fațade verzi pentru reducerea temperaturilor;

pentru reducerea temperaturilor; infrastructură verde modulară co-creată cu comunitatea;

co-creată cu comunitatea; soluții pentru educație ecologică ;

; stații de transport public inteligente și amenajări personalizate pentru spațiile din jurul blocurilor;

pentru spațiile din jurul blocurilor; sisteme inovatoare de utilizare a apei pentru irigarea zonelor verzi.

Soluțiile selectate vor intra, începând cu 2026, în UrbanLab Incubator, o etapă de accelerare care va transforma conceptele validate în prototipuri și soluții pregătite pentru testare în orașe.

Incubatorul continuă să susțină misiunea M100 HUB – România pentru neutralitate climatică, platforma națională prin care UrbanizeHub contribuie la dezvoltarea orașelor inteligente, verzi și participative.

Programul UrbanLab 2025-2026 este realizat de laboratorul UrbanizeHub, cu susținerea Nuclearelectrica, Iulius, Nhood România, Haufe Group România, Aumovio, Asociația Civica, Coaliția Iași NetZero City, Centrul Cultural PLAI, Centrul Cultural Clujean, administrații locale și universități din cele patru orașe.