Firmele IT românești ar putea profita de super-taxa lui Trump pe viza de America: „Crește cererea de outsourcing”

Firmele IT românești, care lucrează pentru marile companii de tehnologie americane, în sistem de outsourcing, ar putea profita de pe urma super-taxei de 100.000 de dolari, impuse de președintele american, Donald Trump, la vizele destinate specialiștilor înalt calificați care vor să vină în SUA, din India, China, Europa de Est și alte zone de pe Glob, ce au alimentat până acum corporațiile americane cu programatori buni și muncitori.

Decizia lui Trump, de vineri, privind taxa de 100.000 dolari pentru solicitarea de vize H-1B, folosite de străinii înalt calificați care vin la lucru în SUA, a venit ca un tsunami peste corporațiile americane de tehnologie.

În schimb, la noi, România, patronii de firme IT, care activează preponderent în outsourcing, așteaptă comenzile să curgă de la companiile americane care vor avea nevoie de serviciile lor și mai mult decât până acum.

Andrei Blaj, co-fondator și manager la Atta Systems, speră la o creștere pe piața de outsourcing dacă legea va rămâne în forma actuală:

„Va crește cererea de pe piața de outsourcing și automat oportunitățile de business pentru Atta Systems, dar și pentru alte companii din regiune. Noi lucrăm cu clienți din SUA, înțelegem piața, suntem bine pozitionați pentru a beneficia de această potențială oportunitate. Putem captura din această potențială creștere cu ajutorul strategiilor de marketing pe care le avem deja implementate”, a transmis antreprenorul într-un punct de vedere pentru StartupCafe.ro.

Emil Muthu, director general la Neurony Solutions, a transmis că efectul direct pentru România este „limitat”, iar mai degrabă contextul creează oportunități indirecte pentru firmele de outsourcing:

„Industria locală de IT nu depinde de relocarea prin H-1B, dar contextul creează oportunități indirecte. O parte dintre activitățile de cercetare și dezvoltare care nu cer prezență fizică în America ar putea fi transferate către hub-uri internaționale. România are argumente solide: o forță de muncă bine pregătită, costuri competitive și proximitate față de Europa de Vest. Pe măsură ce costurile pentru companiile indiene cresc cu 10–30% în urma noilor condiții, Europa de Est devine tot mai vizibilă pe radarul marilor firme americane. România ar putea câștiga teren nu doar în outsourcing clasic, ci și în proiecte de dezvoltare software și R&D cu valoare adăugată mai mare”, a transmis antreprenorul.

Clarificări privind taxa pe viza de America

Odată cu anunțul noii taxe, marile corporații americane Microsoft, JPMorgan și Amazon și-au atenționat angajații cu vize H-1B să evite zborurile în afara Statelor Unite și să rămână în țară la momentul respectiv, a transmis Reuters.

De atunci, Casa Albă a clarificat faptul că taxa va fi percepută pentru cei care vor să intre în SUA acum ca angajați înalt calificați, nu va fi percepută pentru cei care au deja viză sau cei care vor să o reînnoiască și că nu împiedică intrarea și ieșirea din SUA.